Android statt FireOS: Neue Amazon Fire-Tablets sollen ohne das Amazon-Betriebssystem starten (Leaks)

Amazon gehört mit den Amazon Fire Tablets seit vielen Jahren zu den weltweit größten Tablet-Herstellern und hat gerade in den ersten Jahren maßgeblich dazu beigetragen, eine Android-basierte iPad-Konkurrenz aufzubauen. Jetzt steht ein interessanter Neustart vor der Tür, dessen Auswirkungen sich erst noch zeigen müssen: Amazon verabschiedet sich von FireOS und setzt demnächst auf Android.



Beim Onlinehändler Amazon gibt es derzeit einige Anpassungen rund um die eigene smarte Hardware. Es begann mit dem Hin und Her um den Fire TV Stick, der mal auf ein neues Amazon-Betriebssystem und mal auf Google TV setzen sollte. Jetzt setzt sich das Ganze offenbar bei den Tablets fort, denn wie gleich mehrere interne Quellen verlauten lassen, wird es im kommenden Jahr ein neues Amazon-Tablet geben, das nicht mehr auf das hauseigene Betriebssystem FireOS setzt.

Amazon soll das nächste Fire-Tablet mit dem Projektnamen „Kittyhawk“ mit dem freien Betriebssystem Android auf den Markt bringen. Das eigene Android-basierte FireOS soll dafür über Bord geworfen werden, das sich trotz hoher Marktanteile niemals wirklich großer Beliebtheit erfreut hatte. Nicht ohne Grund ist die erste Amtshandlung vieler Fire Tablet-Käufer, die Google-Apps auf dem Amazon-Tablet zu installieren und FireOS mit seinen Amazon-Abhängigkeiten weitestgehend in seiner Funktionalität einzuschränken.

Das neue Tablet, über das bisher noch nicht viel bekannt ist, soll durch den Wegfall von FireOS aber nicht etwa günstiger werden, sondern teurer. Stattdessen soll es in Preisregionen eines günstigen iPads vordringen und Amazon in dieser Produktkategorie möglicherweise eher in den Premium-Bereich bringen, statt hauptsächlich den „Ramsch“ zu bedienen. Weil die Subventionierung über die Amazon-Verbindung vermutlich über Jahre nicht so gut funktioniert hat, wie man sich das vorgestellt hat, wäre es ein nachvollziehbarer Schritt.

Es bleibt abzuwarten, wie sich dieser Schritt von Amazon auf den Android Tablet-Markt auswirken wird. Wenn Amazon einen echten Erfolg haben will, kann es das durch die eigene Onlineshop-Macht haben. Interessanterweise erfolgt dieser Leak parallel dazu, dass Google keine Pixel Tablets mehr produzieren will, weil diese Geräte „unnötig“ und „schrecklich nutzbar“ sind.

