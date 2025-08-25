Pixel 10-Smartphones: Google entfernt den SIM-Slot – US-Nutzer können nur noch eSIMs verwenden

Google hat vor wenigen Tagen die Pixel 10-Smartphones vorgestellt, die viele Neuerungen im Gepäck haben, die sich nicht nur auf die Software sowie die KI-Tricks beschränken. Ganz ohne Ankündigung hat Google eine Änderung an den US-Smartphones vorgenommen, die so manchen Nutzer überraschen könnte: Es gibt keinen physischen SIM-Slot mehr, stattdessen wird die eSIM-Unterstützung ausgebaut.



Mit den Pixel 10-Smartphones ist Google in die Jubiläums-Generation gestartet, die einen ganzen Schwung von Neuerungen in die Smartphone-Familie bringt. Von der neuen Pixel Tensor-Rakete über die Pixel-Kameratricks bis zu den magischen KI-Funktionen ist vieles dabei, das sowohl über Software und die lokale KI als auch aktualisierte Hardware umgesetzt wurde. Natürlich wurde alles groß und breit angekündigt, um die Nutzer zu begeistern.

Eine weitere Änderung wurde allerdings nicht angekündigt, sondern nur in den Datenblättern versteckt: Die Pixel 10-Smartphones haben in den USA keinen SIM-Slot mehr. Wer noch auf eine physische SIM-Karte setzt, wird diese nicht verwenden können, sondern muss zwangsweise auf die eSIM umsteigen. Das ist ein Schritt, den auch Apple bereits gegangen ist und auch von einigen anderen Smartphone-Hersteller bei einigen Geräten umgesetzt wurde oder in Planung ist.

Stattdessen können Nutzer zwei aktive eSIM-Karten verwenden sowie bis zu acht weitere im Smartphone ablegen. Ohne Frage gehört den eSIMs die Zukunft und mit bis zu zehn Karten sollten selbst Weltenbummler gut auskommen, aber dennoch ist das eine Einschränkung, über die man Bescheid wissen müsste. Wichtig zu wissen: Das Ganze gilt aktuell nur in den USA, denn alle in Europa und dem Rest der Welt verkauften Smartphones besitzen weiterhin einen SIM-Slot – aber wie lange noch?

Gut möglich, dass Google diesen Schritt mit der nächsten Generation auch in Europa gehen wird. Das könnte die Pixel 10-Smartphones als mögliche letzte SIM-Generation hierzulande noch einmal um einen Punkt interessanter machen. Nutzt daher bei Interesse die Pixel 10-Vorbestelleraktionen, so lange sie noch gelten.

