Pixel 10: Das sind die neuen magischen KI-Funktionen -‚Magic Cue‘ liefert proaktiv Infos und Aktionen (Videos)

Google hat vor wenigen Tagen die Pixel 10-Smartphones vorgestellt, die auch in diesem Jahr wieder als KI-Smartphones unter dem Motto „ask more of your phone“ vermarktet werden. Zu den Neuerungen gehören unter anderem die Magic Cues – smarte Funktionen, mit der die Gemini-KI mehr oder weniger proaktiv Informationen und Funktionen liefern kann. Wir zeigen euch, wie das funktioniert.



Auch in diesem Jahr hat es wieder nicht zu den erwarteten Pixel KI-Assistenten „Pixie“ oder „Pixel Sense“ gereicht, aber dennoch bringt Google viele neue smarte Funktionen auf die neuen Pixel 10-Smartphones. Die KI-Features werden unter dem Namen „Magic Cues“ zusammengefasst und sollen den Nutzern dabei helfen, Informationen und Funktionen immer dann zu erhalten, wenn sie wirklich benötigt werden. Also magische Helferlein, die Inhalte und Aufforderungen erkennen und sich selbst Informationen zusammensuchen.

Als Beispiel gibt man an, dass euch ein Freund per SMS nach der Flugnummer eures heutigen Fluges fragt. Die Magic Cue-Funktionalität wird die Frage erkennen, den Informationsbedarf erkennen und auch bemerken, dass es sich um einen Freund und nicht um eine unbekannte Nummer handelt. Daher macht sich die KI auf die Suche im GMail-Posteingang, findet das Ticket, exportiert die Nummer und bietet diese über einen eingeblendeten Chip sofort zum Einfügen an. Alles innerhalb kürzester Zeit, sodass ihr euch selbst viel Aufwand ersparen könnt.

Obiges Beispiel zeigt eine ähnliche Situation, bei der sogar der Kontext erkannt wird, ohne dass dieser genannt werden muss. Gerade in diesem Fall kann das natürlich doppeldeutig sein, sodass man aufpassen sollte, welche Adresse zum Einfügen angeboten wird.









Diese kontextbezogene Unterstützung kommt auch an anderen Stellen und Situationen zum Einsatz. Beispielsweise dann, wenn ein Freund darum bittet, ein Foto oder eine Reservierung für das Abendessen zu senden. Magic Cue schlägt während der Antwort direkt in Google Messages die passende Aktion oder Information vor. Sollte die KI-Funktion keine relevante Antwort finden, passiert gar nichts – ihr werdet also nicht im Ablauf gestört. Magic Cue läuft sicher und vertraulich über eine Kombination aus Tensor G5-Chip und Gemini Nano. Nutzer haben jederzeit die Kontrolle und können die Funktion abschalten oder steuern.

Damit das alles funktioniert, soll Magic Cue auf die folgenden Apps zugreifen können:

Google Kalender

Google Chrome

Google Kontakte

Google Docs

Google Files

GMail

Google Notizen

Google Maps

Google Messages

Google Telefon

Google Fotos

Google Journal

Google Rekorder

Pixel Screenshots

Google Wallet

YouTube

YouTube Music

