Google Play Store Aktion: Diese 53 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

Zum Start in das Wochenende gibt es im Google Play Store viele vorübergehend kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper – schaut mal herein. Heute berichten wir über die Pixel 10-Kameratricks, über das neue Pixel-Design und die abgesagten Pixel-Produkte. Verpasst nicht die Gemini-Aktion mit kostenlosem Veo-Videogenerator.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

Pixel 10-Smartphones: Jetzt vorbestellen mit 250 Euro Eintauschbonus + ein Jahr Google One AI Pro gratis

Apps
Scan Text From Image English
Scan Text From Image English
Download QR-Code
Scan Text From Image English
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Stick - Remote Control TV Pro
Stick - Remote Control TV Pro
Download QR-Code
Stick - Remote Control TV Pro
Entwickler: Ai Apps SRL
Preis: Kostenlos
Spy Camera Scanner Pro
Spy Camera Scanner Pro
Download QR-Code
Spy Camera Scanner Pro
Entwickler: Ai Apps SRL
Preis: Kostenlos
Cutout Premium
Cutout Premium
Download QR-Code
Cutout Premium
Entwickler: Ai Apps SRL
Preis: Kostenlos
Watch Faces
Alpine Watch Face
Alpine Watch Face
Download QR-Code
Alpine Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
InfoGraph 2: Watch face
InfoGraph 2: Watch face
Download QR-Code
InfoGraph 2: Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Analog Basic 13 Wear OS 4+
Analog Basic 13 Wear OS 4+
Download QR-Code
Analog Basic 13 Wear OS 4+
Entwickler: OQ Watchfaces
Preis: Kostenlos
Analog Basic 14 Wear OS 4+
Analog Basic 14 Wear OS 4+
Download QR-Code
Analog Basic 14 Wear OS 4+
Entwickler: OQ Watchfaces
Preis: Kostenlos
Analog Basic 16C Wear OS 4+
Analog Basic 16C Wear OS 4+
Download QR-Code
Analog Basic 16C Wear OS 4+
Entwickler: OQ Watchfaces
Preis: Kostenlos
Hybrid Tacon Watch Face
Hybrid Tacon Watch Face
Download QR-Code
Hybrid Tacon Watch Face
Entwickler: Magnum Watch Faces
Preis: Kostenlos
Digital Cuvok Watch Face
Digital Cuvok Watch Face
Download QR-Code
Digital Cuvok Watch Face
Entwickler: Magnum Watch Faces
Preis: Kostenlos
Digital Dadan Watch Face
Digital Dadan Watch Face
Download QR-Code
Digital Dadan Watch Face
Entwickler: Magnum Watch Faces
Preis: Kostenlos
Digital Berulyk Watch Face
Digital Berulyk Watch Face
Download QR-Code
Digital Berulyk Watch Face
Entwickler: Magnum Watch Faces
Preis: Kostenlos
Digital Fuhelin Watch Face
Digital Fuhelin Watch Face
Download QR-Code
Digital Fuhelin Watch Face
Entwickler: Magnum Watch Faces
Preis: Kostenlos
Digital Bogim Watch face
Digital Bogim Watch face
Download QR-Code
Digital Bogim Watch face
Entwickler: Magnum Watch Faces
Preis: Kostenlos
Digital Kelt Watch Face
Digital Kelt Watch Face
Download QR-Code
Digital Kelt Watch Face
Entwickler: Magnum Watch Faces
Preis: Kostenlos

Spiele
Eisenbahnen - Train Simulator
Eisenbahnen - Train Simulator
Download QR-Code
Eisenbahnen - Train Simulator
Entwickler: Infinity Games, Lda
Preis: Kostenlos
Traffix: Verkehrssimulator
Traffix: Verkehrssimulator
Download QR-Code
Traffix: Verkehrssimulator
Entwickler: Infinity Games, Lda
Preis: Kostenlos
Heroes Infinity Premium
Heroes Infinity Premium
Download QR-Code
Heroes Infinity Premium
Entwickler: DIVMOB
Preis: Kostenlos
Stickman Warriors Dragon Hero
Stickman Warriors Dragon Hero
Download QR-Code
Stickman Warriors Dragon Hero
Entwickler: Super Dragon Legends PVP
Preis: Kostenlos
Colorzzle
Colorzzle
Download QR-Code
Colorzzle
Entwickler: Darong Studio
Preis: Kostenlos
One Shot
One Shot
Download QR-Code
One Shot
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Spelling Master PRO
Spelling Master PRO
Download QR-Code
Spelling Master PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: Kostenlos
Words Everywhere PRO
Words Everywhere PRO
Download QR-Code
Words Everywhere PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: Kostenlos
Spelling Test & Practice PRO
Spelling Test & Practice PRO
Download QR-Code
Spelling Test & Practice PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: Kostenlos
Word Search Mania PRO
Word Search Mania PRO
Download QR-Code
Word Search Mania PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: Kostenlos
Words Search - Word Puzzles
Words Search - Word Puzzles
Download QR-Code
Words Search - Word Puzzles
Entwickler: A.V.A - Smart Games
Preis: Kostenlos
Find5x 4P
Find5x 4P
Download QR-Code
Find5x 4P
Entwickler: İlhami Savaş OKUR
Preis: Kostenlos
Jewels Premium Match 3 Puzzles
Jewels Premium Match 3 Puzzles
Download QR-Code
Jewels Premium Match 3 Puzzles
Entwickler: otto games
Preis: Kostenlos
[VIP]UFO Dude RPG
[VIP]UFO Dude RPG
Download QR-Code
[VIP]UFO Dude RPG
Entwickler: Artifact Games
Preis: Kostenlos
Brain Game - Find5x 4P
Brain Game - Find5x 4P
Download QR-Code
Brain Game - Find5x 4P
Entwickler: İlhami Savaş OKUR
Preis: Kostenlos
Stick Warrior SuperHero Dragon
Stick Warrior SuperHero Dragon
Download QR-Code
Stick Warrior SuperHero Dragon
Entwickler: Super Dragon Legends PVP
Preis: Kostenlos
Pixel Blade M VIP
Pixel Blade M VIP
Download QR-Code
Pixel Blade M VIP
Entwickler: pixelstar
Preis: Kostenlos
EHW Premium & stick fight
EHW Premium & stick fight
Download QR-Code
EHW Premium & stick fight
Entwickler: DIVMOB
Preis: Kostenlos

Icon Packs
Dropicon Cut - Icon Pack
Dropicon Cut - Icon Pack
Download QR-Code
Dropicon Cut - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Fledermaus - Square Icon Pack
Fledermaus - Square Icon Pack
Download QR-Code
Fledermaus - Square Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Squarecut - Icon Pack
Squarecut - Icon Pack
Download QR-Code
Squarecut - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Carol - Icon Pack
Carol - Icon Pack
Download QR-Code
Carol - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Drop Dark - Icon Pack
Drop Dark - Icon Pack
Download QR-Code
Drop Dark - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Espana - Icon Pack
Espana - Icon Pack
Download QR-Code
Espana - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Cyandiant - icon Pack
Cyandiant - icon Pack
Download QR-Code
Cyandiant - icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Emerald - Icon Pack
Emerald - Icon Pack
Download QR-Code
Emerald - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Blueberry - icon pack
Blueberry - icon pack
Download QR-Code
Blueberry - icon pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Square Clear - Icon Pack
Square Clear - Icon Pack
Download QR-Code
Square Clear - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Live Wallpaper
Unreal Space HD
Unreal Space HD
Download QR-Code
Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
Preis: Kostenlos
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
Download QR-Code
Team Pixel Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Wallfever - Minimal Wallpapers
Wallfever - Minimal Wallpapers
Download QR-Code
Wallfever - Minimal Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Planets Live Wallpaper Plus
Planets Live Wallpaper Plus
Download QR-Code
Planets Live Wallpaper Plus
Entwickler: H21 lab
Preis: Kostenlos
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
Download QR-Code
Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Download QR-Code
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
Download QR-Code
BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
Preis: Kostenlos
WallApp - Wallpaper Manager
WallApp - Wallpaper Manager
Download QR-Code
WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
Preis: Kostenlos
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Download QR-Code
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Entwickler: Crydata
Preis: Kostenlos

Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

google umfrage app

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

» Google Umfrage-App jetzt ausprobieren

Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

» GWB: Die Aktionen der letzten Tage im Play Store

Wenn du keine Play Store-Aktionen im GWB-Stream sehen möchtest, kannst du sie jetzt einfach dauerhaft ausblenden
Ich möchte keine Play Store Aktion-Artikel mehr sehen | Play Store Aktion-Artikel wieder anzeigen

» RSS-Feed ohne die Play Store Aktion-Artikel


