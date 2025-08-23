Gemini Aktion: Googles KI-Videogenerator Veo 3 jetzt kostenlos nutzen! Nur an diesem Wochenende! (Videos)

Google hat dem KI-Modell Gemini in den letzten Monaten viele starke mediale Werkzeuge spendiert, mit denen die Nutzer nicht nur Bilder, sondern auch ganze Videos oder gar Filme kreieren können. Wer sich davon überzeugen möchte, kann das an diesem Wochenende tun. Nur heute und morgen gibt euch Google die Möglichkeit, den KI-Videogenerator Veo 3 kostenlos auszuprobieren!



Die medialen Fähigkeiten von Gemini sind beeindruckend, ganz ohne Frage. Google hat innerhalb kürzester Zeit eine Sammlung an Mediengeneratoren aufgebaut, mit denen die Nutzer mittlerweile (nach heutigem Stand) qualitativ und inhaltlich hochwertige Bilder, Videos, Filme und gar virtuelle Welten erstellen können. Für viele Tools ist allerdings ein Abo der Stufe Google One AI Pro oder gar Google One AI Ultra notwendig. Aber nicht an diesem Wochenende!

Google will allen Nutzern die Möglichkeit geben, sich von den medialen Fähigkeiten des KI-Videogenerators zu überzeugen und hat nur für dieses Wochenende eine Aktion gestartet: ALLE Nutzer haben die Möglichkeit, Veo 3 direkt innerhalb der Gemini-App auszuprobieren. Beim Start der Gemini-App werdet ihr jetzt darauf hingewiesen, dass ihr das Tool einfach einem Testlauf unterziehen könnt:

Mit Veo 3, unserem neuesten Tool zur Videogenerierung, kann Gemini für dich Videos mit Dialogen und Hintergrundmusik erstellen oder deine Fotos zum Leben erwecken. Du kannst Veo 3 kostenlos testen – nur dieses Wochenende. Wähle unten im Eingabefeld „Video“ aus und schon kann es losgehen.

Jetzt ein Google 10 Pro kaufen und ein Jahr Google One AI Premium mit Veo kostenlos erhalten:



Letzte Aktualisierung am 2025-08-20 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.









Beispielvideos von Veo 3:









Vermutlich wird es solche Aktionen in Zukunft häufiger geben, aber wer schon länger ein Auge auf den Veo 3-Videogenerator geworfen hat, der hat jetzt auch ganz ohne Abo die Möglichkeit, den Videogenerator einmal zu testen. Lasst euch nicht zu viel Zeit und probiert einfach, was damit möglich ist. Ich halte es auch für möglich, dass das in den nächsten 48 Stunden sehr erfolgreich ist und Google die Aktion aufgrund von Ressourcenmangel stoppen muss. Man spricht zwar davon, dass man „loads of TPUs“ aktiviert hat, aber wenn sich so etwas erst einmal herumspricht…

Im unten verlinkten Artikel findet ihr viele Tipps und Tricks rund um Gemini Veo 3. Wir zeigen euch den perfekten Prompt, die notwendigen Inhalte für optimale Videos, Tipps für Einsteiger aber auch Regie-Anweisungen für Profis. Schaut euch den Videogenerator und unsere Tipps einmal an, um an diesem Wochenende das eine oder andere sehenswerte Video zu kreieren.

Und wer sich davon begeistert zeigt, kann jetzt noch ein Pixel 10 Smartphone vorbestellen und ein Jahr Google One AI Pro gratis mit Veo-Zugang erhalten.

» Gemini Veo 3: Der perfekte Prompt für Einsteiger und Profis – Google gibt Tipps für den KI-Videogenerator

Jetzt ein Google 10 Pro kaufen und ein Jahr Google One AI Premium mit Veo kostenlos erhalten:



Letzte Aktualisierung am 2025-08-20 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.