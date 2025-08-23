Pixel 10: Das sind die neuen KI-Kamerafunktionen – starke Möglichkeiten für perfekte Aufnahmen (Videos)

Bei den neuen Pixel 10-Smartphones spielt die Kamera wieder eine sehr wichtige Rolle und wird dementsprechend mit neuen Funktionen bedacht. In diesem Jahr ziehen drei neue KI-Features in die Pixel Kamera ein, die es selbst absoluten Fotolaien ermöglicht, schöne Bilder einzufangen und Motive optimal abzulichten. Hauptverantwortlich ist der neue Camera Coach.



Die Pixel-Smartphones bringen mit jeder Generation neue Kameratricks mit, die sich im Laufe der Jahre doch sehr stark gewandelt haben. Ging es zunächst um die Qualitätssteigerung, wechselte es irgendwann zur Aufnahme von bis dato unmöglichen Szenerien (Sternenhimmel, Bewegungen in schlechter Belichtung, Nachtfotos), ging dann über die integrierte Bildbearbeitung bis hin zur KI-Unterstützung nach dem Drücken des Auslösers. Jetzt zieht man die KI im gesamten Prozess vor und will die Nutzer schon bei der Aufnahme unterstützen.

Dafür kommen gleich drei neue und stark verbesserte Funktionen in die Kamera-App, die im Zuge der Ankündigung der Pixel 10-Smartphones angekündigt worden sind. Alle drei setzen bereits vor der Aufnahme an und sollen dafür sorgen, dass die Nutzer das Motiv, das Objekt, die Person oder die Szenerie möglichst optimal ablichten. Denn die beste Bildbearbeitung bringt nichts, wenn die Grundlage nicht passt und fehlende Teile möglicherweise auf gut Glück mit KI generiert werden müssen.

Wir stellen euch die neuen Funktionen des KI-Camera Coach, der neuen automatischen Best Take-Funktion und auch dem verbesserten Guided Frame in diesem Artikel mit einigen Beispielen vor.

Letzte Aktualisierung am 2025-08-20 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.









Camera Coach

Diese Funktion ist das absolute Highlight der Pixel 10-Smartphones im Kamerabereich: Der Camera Coach soll dafür sorgen, dass ihr die Aufnahme optimal anfertigt. Sobald ihr die Kamera auf die Szenerie richtet, kann Gemini fragen, was das Hauptmotiv sein soll – etwa die Person, ein Objekt oder vielleicht der Hintergrund. Entsprechend wird euch Gemini anweisen, etwas näher heranzugehen, zu Zoomen, einen Schritt zurück zu gehen, die Kamera anders zu halten oder auch andere Einstellungen zu wählen.

Mithilfe der Gemini-KI führt Camera Coach dadurch zu besseren Fotos, indem es die Nutzer mit neuen Ideen inspiriert und ihnen hilft, Aufnahmen und Formate zu entdecken, an die die Nutzer zuvor vielleicht nicht gedacht hatten. Es gibt Schritt-für-Schritt-Anleitungen mit Tipps zu Beleuchtung, der Bildkomposition und mehr. Nebenbei vermittelt Camera Coach aber auch die grundlegenden Kamerakenntnisse, damit alle Nutzer zum perfekten Fotografen werden.

Auto Best Take

Mit Best Take hat Google schon vor längerer Zeit eine Funktion eingeführt, die bei Gruppenfotos sehr praktisch sein kann: Diese kann das beste Foto aus einer Reihe von Bildern auswählen oder durch Gesichtertausch dafür sorgen, dass alle Personen auf dem Bild gleichzeitig lächeln. Jetzt soll auch dieser Prozess automatisiert werden. Sobald das Pixel 10 erkennt, das ein Gruppenbild aufgenommen wird, aktiviert sich Auto Best Take von selbst.

Diese Funktion soll dafür sorgen, dass die Nutzer mit nur einem Tap das perfekte Bild erhalten. Die Funktion analysiert bis zu 150 Bilder in wenigen Sekunden und sucht nach dem perfekten Zeitpunkt für jedes Gruppenfoto. Sollte es tatsächlich kein perfektes Bild geben, kann die KI eines selbst generieren.









Verbesserter Guided Frame

Google hat schon vor zwei Jahren die Funktion Pixel Guided Frame eingeführt, die wir euch im verlinkten Artikel ausführlich erklärt haben. Menschen mit eingeschränkter Sehkraft haben das Problem, dass sie auf ihrem eigenen Selfie möglicherweise halb oder gar nicht abgebildet sind. Probiert das einfach einmal selbst aus, mit geschlossenen Augen ein Selfie aufzunehmen. Eine ganz neue Erfahrung, die auch die Entwickler gemacht haben.

Guided Frame mit Audiosignalen, Vibrationen oder Sprachansagen für die perfekte Ausrichtung. Das Smartphone gibt mit Anweisungen wie „höher“, „tiefer“, „etwas nach links“ und ähnlichen Ansagen einen Hinweis darauf, wie das Smartphone zu halten ist. Jetzt verwendet diese Funktion Gemini-Modelle mit detaillierteren Beschreibungen darüber, was die Kamera beim Aufnehmen eines Bildes sieht. Audiohinweise, Vibrationen, visuelle Elemente und Szenenbeschreibungen helfen blinden oder sehbehinderten Nutzern, mühelos tolle Fotos zu schießen.

» Google Fotos: Pixel 10-Smartphones bringen ganz neue KI-Bildbearbeitung per Prompt oder Sprache (Videos)

Letzte Aktualisierung am 2025-08-20 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

[Google-Blog]