Pixel 10-Smartphones: Jetzt vorbestellen mit 250 Euro Eintauschbonus + ein Jahr Google One AI Pro gratis

Google hat heute Abend die neuen Pixel-Produkte vorgestellt, auf die viele interessierte Nutzer sicherlich schon lange Zeit gewartet haben. Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine Vorbesteller-Aktion für die Pixel 10-Smartphones, die euch nur wenige Tage einen zusätzlichen 250 Euro-Eintauschbonus sowie ein Jahr Google One AI Pro gratis beschert. Aber auch die Pixel Watch 4 und die Pixel Buds 2a lassen sich bereits vorbestellen.



Alle Infos zu den neuen Pixel-Produkten

Googles Pixel-Abteilung hat heute Abend wieder stark nachgelegt und unter anderem die Pixel 10-Smartphones, die Pixel Watch 4 sowie die Pixel Buds 2a und das Pixelsnap Ladesystem vorgestellt. Alle Produkte sind bereits jetzt zur Vorbestellung verfügbar und werden zum Teil schon in der nächsten Wochen ausgeliefert. Im Fall der Pixel 10-Smartphones natürlich wieder mit einer Vorbesteller-Aktion.

Pixel 10 Vorbestelleraktionen

Wer sich jetzt gleich ein Pixel 10-Smartphone sichert, erhält einen 250 Euro Eintauschbonus für das alte Smartphone. Das bedeutet, dass ihr euer altes Smartphone in Zahlung gebt und zusätzlich zum errechneten Wert noch 250 Euro oben drauf erhaltet. Damit ihr von Anfang an viel Freude mit eurem neuen Smartphone habt, gibt es außerdem ein Jahr Google One AI Pro gratis, sodass ihr bis auf ganz wenige Ausnahmen das volle Gemini-Paket ohne Beschränkungen nutzen könnt.

Verfügbar sind die Smartphones ab sofort bei den großen deutschen Onlinehändlern. Ausgeliefert werden die drei Pixel 10-Smartphones schon in der kommenden Woche am 28. August. Das Pixel 10 Pro Fold startet erst am 9. Oktober und ist bisher noch nicht zur Vorbestellung verfügbar.

Pixel 10 jetzt vorbestellen: Amazon | Media Markt | Saturn

Auch die neuen Pixel Watch 4-Smartwatches stehen ab sofort zur Vorbestellung bereit, werden aber erst ab dem 9. Oktober ausgeliefert. Amazon garantiert allen Vorbestellern den besten Preis, sodass ihr auch eine eventuell kommende Aktion schon heute mitnehmen könnt. Außerdem bekommt ihr 60 Tage Amazon Audible Podcasts und Hörbücher gratis . Alle Infos gibt es in unserem Pixel Watch 4a-Artikel

Pixel Buds 2a vorbestellen

Auch die smarten Kopfhörer Pixel Buds 2a lassen sich schon jetzt vorbestellen und werden ab dem 9. Oktober ausgeliefert. Auch wenn sie vielleicht das am wenigsten aufregende Produkt sind, machen sie vielleicht den größten Fortschritt. Lest alles darüber in unserem Artikel zu den Pixel Buds 2a.

