Android Update: Neue Android Auto-Oberfläche, neue Google-App, Gboard-Update und Android 16 QPR2 Beta

Die zu Ende gehende Android-Woche stand ganz im Zeichen von Pixel, hatte aber auch rund um das mobile Betriebssystem einige Neuerungen zu bieten. Von einer neuen Google-App über das Gboard-Update bis zur neuen QPR-Version war so manches interessantes mit dabei. In unserem wöchentlichen Android Update fassen wir alle aktuellen Entwicklungen noch einmal schnell und übersichtlich zusammen.



Google hat auch in der Pixel-Woche das mehr oder weniger dazugehörige Betriebssystem Android nicht vergessen und einige interessante Stories im Gepäck gehabt: So hat man eine neue QPR-Version veröffentlicht, die Android Auto-Oberfläche wird erweitert und es gibt neue sowie optimierte Apps. Auch die vierte Woche des schönen Sommermonats August hält einiges in der Android-Welt bereit, über das wir natürlich zeitnah informiert haben. Hier findet ihr alle Infos in der Übersicht, für mehr Details bitte auf die jeweiligen Artikel klicken.

Google erweitert Android Auto-Oberfläche

Die Oberfläche von Android Auto wird erweitert, sodass noch mehr Icons in eine Zeile passen. Das sorgt für eine verbesserte Übersicht und ermöglicht bei größeren Displays noch mehr Apps auf einen Blick, ohne dass die Nutzer während der Fahrt auf ihrem Display scrollen müssen.

» Android Auto-Oberfläche wird erweitert

Android 16 QPR2 Beta 1 ist da

Recht überraschend hat Google die erste Android 16 QPR2 Beta veröffentlicht, die noch vor dem Start von Android 16 QPR1 auf alle Pixel-Smartphones interessierter Nutzer ausgerollt wird. Es gibt einige kleinere Neuerungen, den richtig großen Wurf wird man aber wohl erst nach dem Release der QPR1 und mit der folgenden QPR2 Beta 2 machen. Im verlinkten Artikel findet ihr alle wichtigen Informationen zur neuen Version.

» Google veröffentlicht neue Android 16 QPR2 Beta 1









Android-Tastatur Gboard optimiert Texte

Google hat ein Update für die Tastatur-App Gboard angekündigt, das nicht nur neue Wörter vorschlagen oder einzelne ausbessern kann, sondern ganze Texte optimieren soll. Die Gemini-KI soll es ermöglichen, ganze Texte neu zu formulieren, anders zu gestalten, mit Emojis zu versehen oder andere Anpassungen vorzunehmen. Schaut euch alle Möglichkeiten im verlinkten Beitrag an.

» Gboard-App kann jetzt ganze Texte optimieren

Google startet neue Android-App für Passwortmanager

Google hat eine neue Android-App im Play Store veröffentlicht, die vielen Nutzern sehr bekannt vorkommen dürfte: Die neue App nennt sich Google Passwortmanager und ist tatsächlich nicht viel mehr als eine Verknüpfung zur bestehenden Web-App. Diese erfüllt den Zweck, dass die Nutzer den Passwortmanager einfach auf dem Homescreen ablegen können. Tatsächlich ist das aber auch ohne App möglich – wie genau, zeigen wir euch im verlinkten Artikel.

» Google startet neue Passwortmanager-App für Android

