Gboard: Google bringt neue KI-Schreibwerkzeuge in die Tastatur-App – kann bald ganze Text optimieren

Die Tastatur-App Gboard kann die Nutzer seit jeher beim Schreiben unterstützen und mit Funktionen wie den smarten Wortvorschlägen viel Tipparbeit ersparen. Jetzt hat man eine neue KI-basierte Funktion angekündigt, die die Nutzer beim Verfassen ganzer Texte unterstützen soll. Dazu erhält die Android-App die Möglichkeit, den gesamten Text auszuwerten und zu optimieren.



In Tastatur-Apps ist es üblich, dass den Nutzern automatische Vervollständigungen von Worten geboten werden, dass die nächsten Worte oder Satzteile vorgeschlagen werden, dass es eine Autokorrektur gibt und vieles mehr. Google geht mit Gboard jetzt noch einen Schritt weiter und will nicht mehr nur einzelne Textteile ausbessern, sondern gleich den gesamten Text für den Nutzer optimieren oder gar korrigieren.

In der Ankündigung heißt es, dass die neuen Gboard Schreibtools mit dem Tap auf einen Button gestartet werden können und daraufhin den gesamten Inhalt eines Textfeldes überprüfen. Dieses Feature prüft nicht nur die Rechtschreibung, sondern auch den Stil und die Formulierung. So kann der gesamte Text mit einem Tap umgeschrieben werden, etwa professioneller, vielleicht etwas lockerer oder gar für den privaten Bereich automatisch mit Emojis versehen werden.

Es lassen sich auch Sprachbefehle verwenden, um die formulierte Nachricht neu zu verfassen. Das könnte dabei helfen, einen Text bzw. die Gedanken erst einmal schnell herunterzutippen und sich erst im Anschluss darüber Gedanken zu machen, in welchem Format man das gerne hätte. Vielschreiber werden wissen, dass Formulierungen oftmals länger dauern als der eigentliche Inhalt oder gar der gesamte Text.

Angekündigt wurde die neue Funktion im Rahmen der Pixel 10-Funktionen, allerdings ohne Hinweis darauf, ob das von Beginn auch für alle anderen Nutzer angeboten werden wird. Haltet also einfach einmal die Augen offen.

» Gboard: Googles Tastatur-App bekommt eine neue Autofill-Funktion – Zugriff auf Passwörter und Kreditkarten

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 2025-08-20 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.