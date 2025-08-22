Pixel Watch 4: Googles neue Smartwatch kann endlich repariert werden – Akku und Displaytausch möglich

Google hat am Mittwoch die Pixel Watch 4 vorgestellt, die mit einer ganzen Reihe von Neuerungen unter der Haube als auch beim Funktionsumfang punkten kann. Doch es gibt noch einen weiteren Punkt, der bisher vielleicht untergegangen ist, aber für manche potenzielle Käufer entscheidend sein kann: Die Pixel Watch 4 lässt sich erstmals zerlegen und reparieren.



Google startet in die vierte Generation der Pixel Watch und lässt diese als erste KI-Smartwatch nicht nur Erwachsener werden, sondern behebt auch einen der größten Schwachpunkte der Serie: Alle Pixel-Smartwatches bis dato ließen sich nicht reparieren, weder von Google noch von Dienstleistern und auch nicht von den Nutzern. Natürlich konnte man sein Glück versuchen, aber es gab keine Ersatzteile und nach dem Zerlegen ließ sich die Smartwatch auch nicht wieder zusammensetzen.

Schon im vergangenen Jahr hatte Google in Aussicht gestellt, diesen Schwachpunkt angehen zu wollen und man hat es tatsächlich geschafft. Die Pixel Watch 4 kann soweit zerlegt werden, dass selbst die Nutzer sowohl den Akku als auch das Display tauschen können. Entsprechende Ersatzteile und Anleitungen wird man in Kürze über den Reparaturpartner iFixit anbieten. Mehr noch: Die Garantie wird laut Aussagen gegenüber amerikanischen Medien nicht davon berührt, wenn ihr die Smartwatch selbst öffnet. Selbst die Wasserdichtheit soll danach immer noch gegeben sein.

In der Ankündigung fasst man diese Punkte unter „wartungsfreundlich“ zusammen, was fast eine Untertreibung ist. Denn gerade das Display und der Akku sind nun einmal Verschleißteile und wer nicht nach 12 Monaten schon zur fünften Generation greifen will, wird sich über diesen wichtigen Fortschritt freuen. Weitere Fortschritte sind möglich, aber normalerweise wird man als Endnutzer wohl nicht in Versuchung kommen, noch weitere Komponenten austauschen zu wollen.

