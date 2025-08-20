Pixel Watch 4: Google hat die KI-Smartwatches offiziell vorgestellt – alle Infos zur neuen Generation (Videos)

Google hat die Pixel Watch 4 offiziell vorgestellt und damit nach eigenen Angaben das Zeitalter der KI-Smartwatches eingeläutet. Die ersten für Gemini entwickelten Smartwatches kommen auch in diesem Jahr wieder in zwei verschiedenen Größen und Varianten, sodass interessierte Nutzer ab sofort aus vier unterschiedlichen Modellen wählen können. Hier bekommt ihr alle Infos.



Wie die Zeit vergeht: Google hat bereits die vierte Generation der Pixel Watch vorgestellt und will mit dieser nicht nur den Erfolg des Vorgängers wiederholen, sondern diese als erste KI-Smartwatch auch ganz neu am Markt positionieren. Sowohl die Pixel-Reihe als auch das Betriebssystem WearOS und natürlich Gemini sollen einen großen Schritt machen und dafür sorgen, dass die praktischen Helferlein am Handgelenk den Nutzern in allen Situationen zur Seite stehen.

Die Pixel Watch 4 hat ein umfassendes Design-Update erhalten, wobei man als Highlight das neue, gewölbte Actua 360-Display ganz besonders hervorhebt. Neben umfangreichen Funktionen für Fitness und Gesundheit lässt sich Gemini nun durch ein Anheben des Handgelenks komfortabel starten.

Ihr findet alle von Googles Werbeversprechen übersichtlich im Google Store und hier im folgenden die harten Fakten zu den Smartwatches.

Die wichtigsten Pixel Watch 4-Highlights

Innovatives, gewölbtes Display: Hier ist nicht nur das Glas gewölbt: Die Pixel Watch 4 fasziniert mit dem brandneuen, einzigartigen gewölbten Actua 360-Display, das den aktiven Bereich um 10 % vergrößert. Die Smartwatch überzeugt außerdem mit einem randlosen Design dank einem 16 % schmaleren Glasrand. Zusätzlich ist das Display mit 3000 cd/m² ganze 50 % heller und ihr könnt selbst bei direkter Sonneneinstrahlung alles gut erkennen.

Die wichtigsten Pixel Watch 4-Funktionen

Intelligentere Schlafanalyse: Die Pixel Watch 4 bietet euch unser bisher genauestes Schlaftracking. Dank neuer, fortschrittlicher Modelle für maschinelles Lernen ist die Einteilung des gesamten Schlafzyklus 18 % genauer und es wird aufgezeichnet, wie lange ihr in welcher Schlafphase verbringst.

Die Pixel Watch 4 bietet euch unser bisher genauestes Schlaftracking. Dank neuer, fortschrittlicher Modelle für maschinelles Lernen ist die Einteilung des gesamten Schlafzyklus 18 % genauer und es wird aufgezeichnet, wie lange ihr in welcher Schlafphase verbringst. Verbesserte Messung der Hauttemperatur: Mit einem neuen Hauttemperatur-Sensor erkennt die Smartwatch, wenn eure Hauttemperatur außerhalb eures persönlichen Normalbereichs liegt. So könnt ihr Veränderungen eures Wohlbefinden erkennen, beispielsweise, wenn ihr euch nicht ganz fit fühlt.

Mit einem neuen Hauttemperatur-Sensor erkennt die Smartwatch, wenn eure Hauttemperatur außerhalb eures persönlichen Normalbereichs liegt. So könnt ihr Veränderungen eures Wohlbefinden erkennen, beispielsweise, wenn ihr euch nicht ganz fit fühlt. Genaueres Routen-Tracking: Das präzisere Zweifrequenz-GPS ermöglicht eine exaktere Aufzeichnung von Strecken selbst in schwierigen Umgebungen, zum Beispiel der Joggingrunde in der Innenstadt oder einer Wanderung durch dichte Wälder.

Das präzisere Zweifrequenz-GPS ermöglicht eine exaktere Aufzeichnung von Strecken selbst in schwierigen Umgebungen, zum Beispiel der Joggingrunde in der Innenstadt oder einer Wanderung durch dichte Wälder. Echtzeit-Statistiken beim Radfahren: Ihr könnt eure Messwerte in Echtzeit vom Handgelenk an die Fitbit App streamen und als Head-up-Display am Lenker anzeigen lassen.

Ihr könnt eure Messwerte in Echtzeit vom Handgelenk an die Fitbit App streamen und als Head-up-Display am Lenker anzeigen lassen. Neue Trainingsoptionen: Wir haben neue Trainingsmodi hinzugefügt (jetzt über 50 Optionen), darunter Pickleball und Basketball.

Wir haben neue Trainingsmodi hinzugefügt (jetzt über 50 Optionen), darunter Pickleball und Basketball. Personalisiertes, automatisches Tracking: Selbst wenn ihr mal vergesst, ein Workout zu starten, erkennt eure Smartwatch dank KI eure Aktivität automatisch, kategorisiert sie und sendet euch eine Zusammenfassung – so erhaltet ihr immer eure Statistiken.









Preise und Verfügbarkeit

Pixel Watch 4 (41mm) Wifi: 399 Euro

Pixel Watch 4 (41mm) LTE: 499 Euro

Pixel Watch 4 (45mm) Wifi: 449 Euro

Pixel Watch 4 (45mm) LTE: 549 Euro

Google hat den Preis der Smartwatches auch in diesem Jahr glücklicherweise wieder stabil gehalten, was man auch bei der Ankündigung freudig unterstreicht. Die Smartwatch kann ab sofort in allen Varianten und vielen Farben vorbestellt werden, wird aber erst ab dem 9. Oktober 2025 ausgeliefert werden. Eine etwas längere Verzögerung, die man den Nutzern aber mit einer Reihe von Vorteilen verkürzen könnte, die bisher noch nicht angekündigt wurden.

