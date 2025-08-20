Pixel Buds 2a: Googles neue smarte Kopfhörer sind da – mit vielen Neuerungen (ANC, Spatial Audio, Tensor A1)

Google hat, wie erwartet, vor wenigen Minuten die neuen Pixel Buds 2a vorgestellt und bringt mit diesen auch die smarten Kopfhörer in die zweite Generation. Dabei handelt es sich aber nicht um ein kleines Upgrade, sondern tatsächlich um einen sehr großen Schritt, der die Kopfhörer mit vielen neuen Funktionen versorgt: Ein neuer Tensor ist an Bord, Active Noise Cancelling sowie Spatial Audio.



Nachdem man im vergangenen Jahr mit den Pro Buds in die zweite Generation gestartet ist, hat Google jetzt die neuen Pixel Buds 2a vorgestellt, die auch die Budget-Linie in die zweite Generation bringt. Und in diesem Fall ist das ein richtig großes Update, denn man bringt Features in die günstige Serie, die bisher nur den Pro-Modellen vorbehalten sind. Allen voran das Active Noise Cancelling sowie den beeindruckenden Sound von Spatial Audio. Aber auch ein ganz neuer Tensor-SoC (Tensor A1) ist mit an Bord.

Technische Fortschritte

Die Pixel Buds 2a sollen kleiner und leichter als die erste Generation sein und laut Google eine perfekte Passform haben, die durch vier mitgelieferten Ohreinsätze unterstützt wird. Die Kopfhörer sind IP54-zertifiziert und damit gegen Staub geschützt und halten auch etwas Regen aus. Der Tensor A1 ist das Herzstück der Kopfhörer, das speziell für die Audioverarbeitung entwickelt wurde. Damit ermöglicht man erstmals das Active Noise Cancelling sowie Spatial Audio für Raumklang. Die Audioleistung soll deutlich verbessert worden sein, was vor allem bei Musik und Podcasts hörbar wird.

Die Wiedergabezeit soll sich im Vergleich zu den Vorgängern nahezu verdoppelt haben – auf bis zu sieben Stunden mit aktiver Geräuscheunterdrückung und dank Ladeschalen-Backup auf bis zu 20 Stunden. Natürlich ist Gemini mit an Bord und kann jederzeit über den Sprachbefehl „Hey Google“ aktiviert werden, so wie das bisher schon mit dem Google Assistant bei den Vorgängern der Fall gewesen ist.

Alle weiteren Werbeversprechen von Google findet ihr im Google Store.









Die Pixel Buds 2a sollen laut Google eine nahtlose Ergänzung zu den Pixel-Smartphones bieten. Per Audiowechsel könnt ihr schnell zwischen den Ausgabegeräten wechseln und sogar mit mehreren zugleich verbunden sein, außerdem unterstützt man das schnelle Pairing sowie das Aufspüren über den Google Find Hub.

Die Pixel Buds der zweiten Budget-Generation werden erst ab dem 9. Oktober 2025 verfügbar sein, also erst in gut sechs Wochen, sollen sich aber schon sehr bald bei den wichtigsten Handelspartnern vorbestellen lassen. Bisher sind sie bei den deutschen Händlern noch nicht gelistet, wir werden euch aber zeitnah darüber informieren, sobald sie verfügbar sind. Der Verkaufspreis liegt bei nicht ganz günstigen 149 Euro – aber dafür bringt Google auch das volle Paket. Verfügbar sind die Kopfhörer demnächst in den Farben Iris und Hazel.

