Pixelsnap: Googles neues magnetisches Ladesystem für Pixel 10-Smartphones ist da – alle Infos (Video)

Passend zu den Pixel 10-Smartphones hat Google vor wenigen Minuten das neue magnetische Ladesystem Pixelsnap vorgestellt, das vorab tatsächlich die meisten Fragen offengelassen hat, die jetzt beantwortet wurde. Es handelt sich um eine neue Ladelösung ala Apples MagSafe, die Google mit gleich drei neuen Produkten am Markt einführt – in einem Fall mit cleverer Zusatzfunktion, aber ohne Ladelösung.



Wir hatten hier im Blog schon vor längerer Zeit vom neuen Pixelsnap-Ladesystem berichtet, doch tatsächlich war es bis zur letzten Stunde das am Besten gehütete Geheimnis der neuen Produkte – doch damit ist es jetzt vorbei. Wie erwartet, bringt Google gleich drei neue Produkte auf den Markt, mit denen die Pixelsnap-Serie in den praktischen Alltag der Pixel-Nutzer integriert werden soll. Wir zeigen sie euch der Reihe nach.

Pixelsnap Charger

Das Herzstück bildet der Pixelsnap Charger, der die Pixel 10-Smartphones kabellos auflädt. Die Verbindung wird wie bei Apples MagSafe und passend zur Bezeichnung des Produkts magnetisch hergestellt. Diese sorgen für ein sicheres einsnappen, sodass das Ladegerät an Ort und Stelle bleibt, auch wenn ihr das Pixel-Smartphone weiter benutzt oder nicht ganz vorteilhaft hinlegt. Aufgeladen wird per Qi2 mit bis zu 25 Watt beim Pixel 10 Pro XL und mit bis zu 15 Watt bei allen anderen drei Pixel 10-Geräten.

Google scheint es mit Wortspielen bei diesem Produkt gern zu mögen, denn man spricht auch davon, dass die Nutzer „can charge morge in a snap“. Aber das ist nicht das einzige Produkt.









Pixelsnap Charger Stand

Damit das Smartphone nicht flach auf dem Tisch liegen muss, bringt Google zusätzlich den Pixelsnap Charger Stand. Dabei handelt es sich rein praktisch um ein Stück Plastik, mit dem sowohl das Ladegerät als auch das Smartphone stehend positioniert werden kann. Dazu gibt es nicht viel zu sagen, denn es ist lediglich ein Halter ohne technische Funktion. Ein echtes Highlight, wenn man so will, ist hingegen das folgende Produkt.

Pixelsnap Ring Stand

Beim Pixelsnap Ring Stand handelt es sich um eine weitere Snap-Variante, die euer Smartphone in diesem Fall aber gar nicht auflädt. Der Puck wird über das magnetische System auf der Rückseite des Smartphones befestigt und verfügt über einen ausklappbaren Ring, der in verschiedene Positionen gebracht werden kann. Durch diesen ist es möglich, das Smartphone sowohl Hochkant als auch Quer hinzustellen, so wie ihr das auf obigem Bild sehen könnt. Dass das Produkt das Smartphone nicht auflädt, ist sehr schade.









Pixle Flex Dual Port Fast Charger

Wer das Smartphone doch lieber kabelgebunden aufladen möchte, bekommt von Google ebenfalls ein neues Produkt angeboten, nämlich den Pixel Flex Dual Port Fast Charger. Dabei handelt es sich laut Google um das bisher schnellste Ladegerät aus eigenem Hause, das gleich zwei Geräte mit 67 Watt aufladen kann. Die Ladeleistung zwischen den beiden angeschlossenen Geräten soll vom Ladegerät intelligent verteilt werden, wobei Pixel-Smartphones bevorzugt werden sollen. Details hat man dazu aber noch nicht verraten.

—

Alle drei Pixelsnap-Produkte funktionieren sowohl mit Schutzhülle dank integriertem magnetischem System als auch ohne Schutzhülle. Verfügbar sind sie laut Google ab dem 28. August und ab heute vorbestellbar, im deutschen Handel sind sie bisher aber nicht zu finden. Es wird mit keinem Wort erwähnt, aber weil die Ankündigung nur in englischer Sprache veröffentlicht wurde, könnte es sich zunächst um ein US-only Produkt handeln.

