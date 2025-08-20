Pixelsnap: Das ist Googles neues magnetisches Pixel-Ladesystem – lädt die Smartphones bequem kabellos

Erstmals seit längerer Zeit wird Google das Pixel-Portfolio erweitern und heute Abend eine neue Geräteklasse vorstellen, die natürlich in direkter Verbindung zu den Pixel-Smartphones steht. Man wird das magnetische Ladesystem Pixelsnap vorstellen, das sich bereits mehrfach bei Leakern gezeigt hat und gleich zum Start aus mehreren Produkten bestehen könnte. Mit der neuen Ladelösung, wohl inspiriert von Apples MagSafe, soll das Aufladen der Smartphones komfortabler werden.



Google hat das Pixel-Universum vor neun Jahren basierend auf den ersten Pixel-Smartphones erschaffen und im Laufe der Zeit immer wieder erweitert: Zunächst gab es die Budget-Smartphones, gefolgt von den Pixel Buds-Kopfhörern, später die Pixel Watch, weitere Pixel-Smartphones sowie natürlich auch das Pixel Tablet und irgendwann kommt auch der Pixel-Laptop. Doch jetzt steht erst einmal der Einstieg in eine normalerweise nicht ganz so spannende Geräteklasse an, in der Google nun wieder vorpreschen und sich etwas am Rivalen Apple orientieren will.

Pixelsnap kommt

Durch einen ganzen Schwung von Leaks wissen wir, dass Googles neue Produktgruppe im Bereich der Ladegeräte unterwegs sein und nach erfolglosen Anläufen mit dem Pixel Stand jetzt etwas ernsthafter aktiv werden wird. Die neue Reihe trägt die Bezeichnung Pixelsnap, bei der der Name durch das magnetische System wohl Programm ist. Es ermöglicht das kabellose Aufladen des Smartphones, wobei die Verbindung durch das magnetische System hergestellt und aufrecht erhalten wird.

Wie der Namensteil „Snap“ schon vermuten lässt, wird der Ladepuck seine Position automatisch finden. Als Nutzer muss man es (vermutlich) nur ungefähr platzieren – so wie man das vielleicht von Apples MagSafe oder einer der zahlreichen Alternativen kennt. Das Design ist weder aufregend noch überraschend und zeigt, dass Google die bewährte Philosophie fortführt und ein echtes Pixel-Accessoire bringt. Weil man das Rad nicht neu erfinden muss, kommt es zu einer sehr ähnlichen Form wie bei den Mitbewerbern.









Wird es mehrere Pixelsnap-Formen geben?

Von Beginn an sind mehrere Pixelsnap-Produkte geleakt worden, doch bisher hat sich nur ein einziges gezeigt und auch die Bezeichnungen der anderen Produkte werfen noch mehr Fragen auf, als sie Infos verteilen. Nach wie vor wissen wir nicht, ob mehr als ein Produkt angekündigt werden oder überhaupt auf den Markt kommen wird. Die Standard-Ladekabel wird man wohl auch weiterhin ohne spezielle Produktbezeichnung anbieten.

Diese Produkte sollen kommen

Pixelsnap Charger: Das dürfte der klassische Puck zum Aufladen der Smartphones sein, den ihr auch hier im Artikel sehen könnt

Das dürfte der klassische Puck zum Aufladen der Smartphones sein, den ihr auch hier im Artikel sehen könnt Pixelsnap Ring Stand: Die Bezeichnung Stand deutet eigentlich darauf hin, dass das Smartphone steht und somit an einem anderen Gerät befestigt wird. Bei dieser Ausrichtung ist auch ein Einsatz des Ambient Displays als Smart Display denkbar.

Die Bezeichnung Stand deutet eigentlich darauf hin, dass das Smartphone steht und somit an einem anderen Gerät befestigt wird. Bei dieser Ausrichtung ist auch ein Einsatz des Ambient Displays als Smart Display denkbar. Pixelsnap Charger with Stand: wir wissen nicht, worum es sich bei diesem Produkt handelt, denn rein namenstechnisch unterscheidet es sich kaum vom zweiten Produkt.

Pixel 10-Smartphones bringen Unterstützung

Seit wenigen Tagen wissen wir, dass die Pixel 10-Smartphones alle notwendigen Komponenten verbaut haben, um das neue magnetische Ladesystem auch ohne spezielle Schutzhüllen verwenden zu können. Dennoch wird Google Schutzhüllen mit entsprechender Unterstützung anbieten, die wir euch erst vor wenigen Tagen in diesem Artikel gezeigt haben. Ob das Ladesystem mit speziellen Hüllen auch für die früheren Smartphone-Serien Pixel 9, Pixel 8 und Co verfügbar sein wird, wissen wir noch nicht.

» Pixel 10: Das sind die neuen Google-Smartphones – alle Infos (Spezifikationen, Verkaufspreise, Fotos, KI & Co)

» Pixel Watch 4: Das sind Googles neue KI-Smartwatches – alles was bekannt ist (Specs, Fotos, Modelle, Preise)

» Pixel Buds 2a: Das sind Googles neue smarte Kopfhörer – alles was bisher bekannt ist (ANC, Spatial Audio, Preis)

Letzte Aktualisierung am 2025-08-02 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.