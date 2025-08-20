Google Docs & Gemini: Neue Vorlesen-Funktion wird ausgerollt – liest jetzt englischsprachige Dokumente vor

Auch in der Textverarbeitung Google Docs ist schon vor längerer Zeit die KI von Gemini eingezogen, die die Nutzer bei der Erstellung oder Erweiterung von Dokumenten helfen kann. Jetzt wird eine neue Funktion ausgerollt, die sowohl für Autoren als auch Leser sehr praktisch sein kann: Gemini kann Dokumente vorlesen und auf Wunsch gar einen Vorlesen-Button im Dokument platzieren.



Gute Nachrichten für alle Nutzer von Google Docs, die es manchmal mit etwas mehr Text zu tun haben: Gemini kann jetzt eine Vorlesen-Funktion für englischsprachige Texte anbieten, die genau das tut, was die Bezeichnung vermuten lässt. Nach Auswahl der Funktion über das Tools-Menü beginnt die KI damit, den Text vorzulesen. Das soll es nicht nur bequemer machen, sondern es auch dem Verfasser erleichtern, mögliche Fehler, Formulierungsprobleme oder andere Details einfacher zu bemerken als beim Blick auf den reinen Text.

Für das Vorlesen lassen sich einige Dinge anpassen, sodass das Zuhören angenehm wird: Nutzer können sowohl aus verschiedenen Stimmen als auch Geschwindigkeiten wählen und die Sprachausgabe soll mittlerweile so gut sein, dass sie kaum von einem menschlichen Vorleser zu unterscheiden ist. Die Funktion steht sowohl für Verfasser als auch Leser über das Tools-Menü zur Verfügung. Aber es gibt auch noch einen weiteren Weg.

Nutzer mit Bearbeitungszugriff auf das Dokument haben die Möglichkeit, einen Vorlesen-Button an beliebiger Stelle des Dokuments zu positionieren, sodass der Umweg über das Menü für Leser entfallen kann. Ist der Button einmal eingefügt, kann dieser frei positioniert und auch visuell angepasst werden. Der Button ist nur ein Schnellzugriff, es stehen auch weiterhin die Optionen für alternative Stimmen und Geschwindigkeiten zur Wahl.

Die neue Vorlesen-Funktion wird ab sofort für alle Workspace-Nutzer ausgerollt und kann mit englischsprachigen Texten verwendet werden. Ich denke, dass die sprachliche Einschränkung sehr schnell fallen wird, denn Gemini kann bekanntlich in sehr vielen Sprachen problemlos Texte verstehen, erstellen und eben auch vorlesen.

[Google Workspace]

