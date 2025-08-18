Gemini: Neue Oberfläche für die Android-App wird jetzt ausgerollt – bringt Suchfunktion und Textauswahl

Google spendiert der Android-App des KI-ChatBot Gemini eine neue Oberfläche, die eine Reihe von Annehmlichkeiten auf die Smartphones bringt. Zu den Neuerungen gehört eine aufgeräumte und erweiterte Navigationsleiste inklusive eines neuen Shortcuts sowie die Möglichkeit, einzelne Nachrichten aus den Konversationen zur weiteren Verwendung kopieren zu können.



Gerade erst hat die Gemini-Startseite im Web ein neues Design erhalten und jetzt legt man mit einer neuen Oberfläche für die Android-App nach. Diese zeigt sich durch eine neue Navigation im Hamburger-Menü, das bisher etwas versteckt gewesen ist und jetzt über das bekannte Icon verfügt. Im Menü befindet sich eine Verknüpfung zum neuen Chat, schon bald zum neuen temporären Chat sowie eine Auflistung der Gems und letzten Konversationen. Wer möchte, kann einzelne Konversationen anpinnen und somit dauerhaft am Anfang der Liste belassen.

Neu dazugestoßen ist die Suchfunktion, mit der sich alle Inhalte aus den bisherigen Konversationen durchsuchen lassen. Das kann gerade am Smartphone sehr nützlich sein, wenn man mal wieder auf der Suche nach einer Information ist, die man in der Vergangenheit von Gemini erhalten oder diese selbst im Prompt eingegeben hat. Das neue aufgeräumte Eingabefeld aus dem Web ist ebenfalls Teil des Rollouts. Die speziellen Bereiche von Gemini werden in ein Tools-Menü verfrachtet.

Die dritte wichtige Neuerung befindet sich unbemerkt in der Konversation: Ab sofort ist es möglich, die Antworten des KI-ChatBot wie den Inhalt einer Webseite zu behandeln. Durch einen langen Tap lassen sich Textstellen gezielt auswählen und diese markierten Inhalte beliebig weiter verwenden, vom Kopieren bis zum Teilen mit anderen Android-Apps. Bisher war das nur über den Umweg eines weiteren Zwischenmenüs möglich.

Die neue Oberfläche wird ab sofort für alle Nutzer ausgerollt und dürfte schon bei vielen angekommen sein. Es ist ein serverseitiges Update, sodass schon ein Neustart der App ausreichen kann.

» Gemini: Google kündigt wichtiges Update an – Uploads können ausgewertet und Aktivitäten angepasst werden

