Pixel Tablet Pen: Ist Googles erster Eingabestift daran gescheitert? Geplante Befestigungslösung zeigt sich

Veröffentlicht am von Jens
pixel 

Recht überraschend ist vor wenigen Tagen der Pixel Tablet Pen aufgetaucht, der vermutlich nicht mehr auf den Markt kommen wird, aber dennoch nicht weniger interessant ist. Jetzt gibt es weitere Details zu Googles erstem Eingabestift, der womöglich einfach nicht rechtzeitig fertig geworden ist. Leaks zeigen die Befestigungslösung, die mehr improvisiert als elegant wirkt.


pixel tablet pen befestigung

Das Pixel Tablet wurde von Google als eierlegende Wollmilchsau geplant und ist genau daran gescheitert: Es wollte ein Tablet sein, ein Smart Display und mit externer Hardware (die es nie auf den Markt geschafft hat) auch ein schlanker Hybrid-Laptop. Die geplante Tastatur kam nie auf den Markt, das Touchpad ebenfalls nicht und am weitesten entwickelt war wohl der kürzlich geleakte Pixel Tablet Pen. Wir haben euch das Eingabewerkzeug erst vor wenigen Tagen ausführlich vorgestellt.

Jetzt gibt es neues Bildmaterial vom Eingabestift, das uns zeigt, woran der Stift möglicherweise gescheitert ist. Wir sehen die Befestigungslösung, mit der der Stift auf der Rückseite des Pixel Tablet hätte befestigt werden sollen. Das Stück wird an das Pixel Tablet geklebt und besitzt entsprechende Magnete, um den Stift sicher an der Rückseite zu halten. Das dürfte gut funktionieren, ist allerdings auch ein „Fremdkörper“ am Tablet. Es sieht nicht nur unschön aus, sondern dürfte auch die Haptik sehr stören.

Zwar sollen der Stift und das Tablet selbst genügend Kraft aufbieten, um den Stift am Tablet zu halten, doch dieser fällt wohl schon bei leichten Bewegungen herunter. Dass das Pixel Tablet eine Magnetrückseite für den Eingabestift hat, war schon seit längerer Zeit bekannt. Doch weil diese zu schwach ist, benötigt es das zusätzliche Stück Hardware, das die gesamte Nutzung sehr unvorteilhaft macht.

Und genau daran dürfte der Stift wohl gescheitert sein. Vermutlich war er nicht rechtzeitig fertig, sodass das Team des Pixel Tablet nicht entsprechende Elemente integrieren konnte. Das ist aber nur meine Vermutung.

