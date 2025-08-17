Pixel Tablet Pen: Das ist Googles erster Eingabestift – smartes Produkt war plötzlich im Verkauf (Galerie)

Passend zum Pixel Tablet wollte Google schon vor längerer Zeit eine Reihe von Zubehörprodukten auf den Markt bringen, zu denen auch der erste Eingabestift aus eigenem Hause gehört hätte. Vor wenigen Tagen ist der Pixel Tablet Pen überraschend aufgetaucht und sogar zum Verkauf angeboten worden. In diesem Artikel stellen wir euch das niemals veröffentlichte, aber vielleicht zukünftige, Tablet-Zubehör etwas ausführlicher vor.



Eigentlich wollte Google mit dem Pixel Tablet den großen Neustart im Tablet-Bereich wagen, doch allein aufgrund der Doppelnutzung als Smart Display und den damit verbundenen Einschränkungen und Besonderheiten hat sich der Erfolg niemals eingestellt. Es sind keine Zahlen bekannt, doch das Interesse ist enorm schnell abgeflacht, Google hat jegliches geplantes Zubehör niemals auf den Markt gebracht und gar die geplanten zweiten und dritten Generationen eiligst auf Eis gelegt.

Doch das Zubehör befand sich nicht mehr in der Planungsphase, sondern wurde offensichtlich schon in ersten unbekannten Stückzahlen produziert – das gilt zumindest für den Eingabestift. Wir haben euch vor wenigen Tagen den Pixel Tablet Pen erstmals gezeigt, der aufgrund seiner Produktklasse ein erwartbares Aussehen hat: Ein länglicher Stift in „klassischer“ Optik inklusive eins Buttons an der Oberseite, mit dem sich weitere Aktionen auslösen lassen. Kennt man in der Form von vielen anderen Stiften.

Durch eine Reihe von Details wird sichtbar, dass der Stift tatsächlich ein offizielles Google-Produkt ist. Das beginnt bei dem Karton, geht über die Qualität und das Design und endet beim Schriftzug „Designed by Google“. Die einzige Unklarheit ist es, wie der Eingabestift seinen Weg in den Verkauf gefunden hat. Darüber hatte ich bereits in diesem Artikel spekuliert. Hier findet ihr jetzt einige Detailfotos vom neuen Eingabestift.

















Der Eingabestift soll laut 9to5, die ein Modell bei Amazon für nur 20 Dollar kaufen konnten, wohl problemlos funktionieren. Der Stift ist sofort einsetzbar und soll ohne Verzögerungen reagieren. Auch eine Druckempfindlichkeit ist vorhanden, sodass ein echtes Stiftgefühl simuliert werden kann. Das Aufladen soll „sehr sehr schnell“ vonstattengehen und erstmals einsetzbar ist der Stift wohl schon nach wenigen Sekunden aufladen – ganz ohne Wartezeit.

Aufgeladen wird der Stift über einen USB-C-Port, der sich an der Oberseite des Stifts befindet. Ein kabelloses Aufladen durch Auflegen auf das Tablet oder ein anderes Gerät mit Ladefunktion scheint nicht möglich zu sein. Der Button am oberen Ende des Stifts soll ebenfalls ohne Funktion sein, was aber nicht ganz überraschend ist. Rein technisch wird es schon eine Funktion auslösen, doch wenn das Tablet den Befehl nicht verarbeiten kann, kann auch nichts geschehen. Es hapert also eher an der Softwareunterstützung des Tablets. Aber das könnten Bastler sicherlich nachrüsten.

Google wird diesen Stift wohl nicht mehr selbst auf den Markt bringen. Doch das Produkt ist mehr oder weniger zeitlos, sodass es zukünftig auch mit anderen Produkten in Kombination erneut produziert und vielleicht unter anderem Namen auf den Markt gebracht werden kann.

» Noch mehr Infos zum Pixel Tablet Pen

