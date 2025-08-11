Pixel Tablet Pen: Googles erster smarter Eingabestift taucht überraschend auf – war sogar schon im Verkauf

Vor einigen Jahren ist Google mit dem Pixel Tablet nach langer Abstinenz erneut in den Tablet-Markt eingestiegen – scheint es aber auch bei diesem Anlauf mal wieder bei einem Einzelprodukt zu belassen. Eigentlich ist das Gerät fast schon wieder vergessen, doch jetzt taucht überraschend der Pixel Tablet Pen auf, der sich über eine Reihe von Bezugsquellen nach wie vor im Internet bestellen lässt.



Schon seit langer Zeit ist bekannt, dass Google passend zum Pixel Tablet sowohl einen Eingabestift als auch eine Tastatur geplant hat, die man recht zeitnah nach dem Verkaufsstart veröffentlichen wollte. Daraus geworden ist allerdings nichts und weil auch das Pixel Tablet als Flop gilt und fast schon in Vergessenheit geraten ist, kann es dem Zubehör natürlich nicht besser ergehen. Daher ist auch nicht damit zu rechnen, dass der Stift und die Tastatur jemals auf den Markt kommen werden – zumindest nicht für die aktuelle Tablet-Generation.

Doch Google scheint einen ganzen Schwung von Eingabestiften bereits produziert zu haben, die lange Zeit in einem Lager gelegen haben dürften, das jetzt auf unbekannten Wegen geleert wurde. Denn in einigen chinesischen Onlineshops und sogar bei Amazon ist in den letzten Wochen immer wieder der Pixel Tablet Pen aufgetaucht. Nicht nur als Renderbild, sondern mit jeder Menge Fotos von der Packung dem eigentlichen Stift.

Bei 9to5 hat man das Experiment gewagt und sich einen solchen digitalen Tablet-Stift für nur 20 Dollar gesichert – sicherlich deutlich unter dem Verkaufspreis, den Google einmal angepeilt hat. Tatsächlich brachte der Paketbote den Stift in einem Google-Karton sowie mit jeder Menge Hinweisen darauf, dass es sich um ein echtes Google-Produkt handelt. Auch qualitativ und haptisch soll es keinen Zweifel daran geben, dass es das Original ist.









Es ist unbekannt, auf welchen Wegen der Eingabestift seinen Weg in den Verkauf gefunden hat. Ich vermute, dass Google selbst den Stift vielleicht in Kleinserie in Auftrag gegeben, diesen dann aber doch nicht abgenommen hat. Über die Hintergründe können wir nur spekulieren, aber Google selbst wird es kaum gewesen sein, dass dieses Premium-Produkt jetzt auf mehr oder weniger dubiosen Quellen in den Verkauf bringt.

Auch wenn Google den Stift abgeschrieben und nie in den Verkauf gebracht hat, ist das Know-How jetzt vorhanden, um einen Solchen eines Tages auf den Markt zu bringen. Laut den Testern, den Bericht findet ihr bei 9to5, soll der Stift gut nutzbar sein, sehr schnell reagieren und auch gut in der Hand liegen. Mangels Softwareunterstützung ist der Button auf der Endseite nicht funktionell, aber vielleicht wird sich das eines Tages noch ändern.

[9to5Google]

