Pixel Watch 4: Googles neues Ladesystem zeigt sich endlich – Pins sind jetzt am Rand der Smartwatch

Google wird schon in wenigen Tagen die Pixel Watch 4 vorstellen, die in diesem Jahr nicht nur viele neue KI-Features mitbringen wird, sondern auch ein neues Ladesystem im Gepäck haben soll. Nachdem es lange Zeit Spekulationen über dessen Umsetzung gegeben hat, zeigt es sich jetzt erstmals auf einem geleakten Foto. Darauf ist zu sehen, dass die Pins tatsächlich an der Außenseite der Smartwatch verbaut werden.


pixel watch 4 charging

Schon seit einiger Zeit wissen wir, dass Google der Pixel Watch 4 ein neues Ladesystem spendieren wird und damit den bereits dritten Wechsel in nur vier Generationen vollführt. Statt auf der Rückseite befindet sich die Verbindung zwischen Ladestation und Smartwatch jetzt auf der linken Seite der Smartwatch – gegenüber der Krone. Zwar gab es schon Fotos vom Ladegerät mit aktiv aufgesetzter Smartwatch, aber noch kein Einzelbild von der Smartwatch selbst.

pixel watch 4 ladesystem

Ich hatte erst am Wochenende die Frage gestellt, ob Google mit der Pixel Watch 4 etwas zu verbergen hat, denn man hat die Smartwatch auf allen offiziellen Bildern und Videos niemals von der entsprechenden Seite gezeigt – obwohl es eine wichtige Neuerung ist. Das holt sich jetzt durch das erste geleakte Bild von der Seite nach und belegt, was wir bereits erwartet hatten: Die Ladepins für die Verbindung zwischen Station und Smartwatch befinden sich an der Außenseite der Smartwatch – innerhalb der Aussparung für den Lautsprecher.

Man muss den Designern zugutehalten, dass das so schick wie nur möglich umgesetzt worden ist. Durch die Positionierung innerhalb des Lautsprecher-Schlitzes fällt es nicht so sehr auf und auch die reine physische Größe sollte sich soweit in Grenzen halten, dass es im Alltag nicht stört. Dennoch sieht das nicht nach einer Umsetzung aus, die für lange Zeit bestehen bleibt. Gut möglich, dass es erneut ein Zwischenschritt auf dem Weg zum vollständig kontaktlosen Aufladen ist.

Immerhin: Die neue Lösung soll das Aufladen der Smartwatch um bis zu 25 Prozent beschleunigen.

