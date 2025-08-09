Pixel Watch 4: Das sind Googles neue KI-Smartwatches – alles was bekannt ist (Specs, Modelle und Preise)

In genau elf Tagen wird Google die neue Pixel Watch 4 vorstellen, mit der man wohl einen großen Schritt in eine neue Richtung gehen wird. Während es bisher hauptsächlich um Software-Features und Fitness ging, spricht Google nun erstmals von einer KI-Smartwatch für Gemini. Weil die Leaker schon wieder sehr fleißig waren, findet ihr in diesem Artikel alle bisher bekannten Informationen zu den kommenden Google-Smartwatches.



Spätestens mit der vierten Smartwatch-Generation wird die KI-Welle bei Google auch die Pixel Watch erfassen: Erst gestern ist bekannt geworden, dass die Pixel Watch 4 eine echte Gemini-Smartwatch werden wird und die KI so nah und schnell zugänglich am Handgelenk positioniert noch nie. Nachdem wir lange Zeit auf erste Leaks warten mussten, ist mittlerweile sehr viel bekannt, sodass wir euch in diesem Artikel einen schnellen Überblick geben können.

Diese Pixel Watch 4-Modelle kommen

Pixel Watch 4 41mm (LTE)

Pixel Watch 4 41mm (Wifi)

Pixel Watch 4 45mm (LTE)

Pixel Watch 4 45mm (Wifi)

Pixel Watch 4 Spezifikationen

SoC: Snapdragon W5

Akku: 327 mAh (41mm) | 459 mAh (45mm)

Über Smartwatches sind im Allgemeinen nur sehr wenige Spezifikationen bekannt und auch meist nicht interessant. In der folgenden Infografik aus dem Google Store könnt ihr aber eine ganze Reihe von Stärken sehen, die die Smartwatch mitbringen soll – inklusive Schwerpunkte oder auch der geplanten Akku-Laufzeit.









Pixel Watch 4 Stärken und Spezifikationen









Viele neue Bilder von der Pixel Watch 4









In diesen Farben erscheint die Pixel Watch 4

Schwarz | schwarzes Band

Gold | gelbes Band

Silber | violettes Band

Silber | beiges Band

Grau | graues Band

Mehr Informationen zu den Farben und den Bändern bekommt ihr in diesem Artikel. Die Farben könnt ihr auf obigen Renderbildern sehen, doch den Hauptteil macht ohnehin das jeweilige Band aus, das bekanntlich leicht austauschbar ist und in diesem Jahr in vielen neuen Varianten erscheinen soll.

Verkaufsstart und Verkaufspreise

Google wird die Smartwatches am 20. August vorstellen. Der Verkaufsstart war bisher für den 28. August 2025 anvisiert, doch laut jüngsten Leaks – die bisher noch nicht widerlegt worden sind – soll der Verkaufsstart erst am 9. Oktober erfolgen. Aktuell scheint beides möglich. Vor einigen Wochen sind auch die Verkaufspreise bekannt geworden, die ebenfalls gleich wie bei der Vorgänger-Generation bleiben:

Pixel 4 41mm LTE: 499 Euro

Pixel 4 41mm Wifi: 399 Euro

Pixel 4 45mm LTE: 549 Euro

Pixel 4 45mm Wifi: 449 Euro

» Pixel Watch 4: Googles neue Smartwatch lässt sich erstmals reparieren

Letzte Aktualisierung am 2025-08-09 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.