Pixel Watch 4: Das ist Googles neue KI-Smartwatch – großer Leak verrät Gemini-Features und Details (Video)

Google wird in weniger als zwei Wochen die Pixel Watch 4 vorstellen, die jetzt mit sehr umfangreichem Marketingmaterial mit vielen Informationen sowie einem kurzen Promovideo geleakt worden ist. Die Angaben bestätigen viele bisherige Leaks, zeigen aber auch den wenig überraschenden Schwerpunkt dieser Generation: Es ist DIE Smartwatch für Gemini und wird entsprechend als Google Pixel Watch 4 with Gemini beworben.



Schon seit dem vergangenen Jahr verkauft Google „KI-Smartphones“, denn ab den Pixel 9-Geräten spielt die lokal verfügbare Gemini-KI eine wichtige Rolle. Das wird sich mit den Pixel 10-Smartphones natürlich fortsetzen, aber jetzt auch auf die Smartwatches erweitert. Ein großer Leak zeigt uns jetzt viele Informationen zur kommenden Pixel Watch 4, die von Google als erste KI-Smartwatch beworben wird. Als Tagline kommt „Precision crafted. Performance ready.“ zum Einsatz.

Die Smartwatch wird auch in diesem Jahr in zwei Größen verfügbar sein, die längst bekannt sind: 45m oder 41mm – jeweils in Kombination mit einem Actua 360 Display. Bei Actua handelt es sich um Googles eigene Display-Technologie, die man schon im vergangenen Jahr auf die Pixel Watch gebracht hat. Die Akku-Laufzeit liegt bei 30 Stunden, es gibt 40 verschiedene Fitness-Modi und vieles mehr. Auf den unten eingebundenen Infografiken könnt ihr viele gebündelte Informationen sehen.

Zu den einzeln hervorgehobenen Highlights gehört die Sicherheit mit Loss of Pulse, die Trusted Contacts für unsichere Situationen sowie der automatische Notruf. DAS Highlight ist aber Gemini, denn es ist „the watch built for gemini“. Die lokale KI wird also eine sehr große Rolle spielen. Diese soll sich über das Anheben der Smartwatch aufrufen lassen. Schaut euch einmal die folgenden Infografiken an.

















Pixel Watch 4 Verkaufspreise

Pixel 4 41mm LTE: 499 Euro

Pixel 4 41mm Wifi: 399 Euro

Pixel 4 45mm LTE: 549 Euro

Pixel 4 45mm Wifi: 449 Euro

Google wird die Pixel Watch 4 am 20. August gemeinsam mit den Pixel 10-Smartphones und den Pixel Buds 2a vorstellen. Glaubt man letzten Berichten, die bisher nicht widerlegt worden sind, werden die Smartwatches erst ab dem 9. Oktober in den Verkauf gehen. Genau wissen

