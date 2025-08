Pixel Watch 4: Googles neue Smartwatches zeigen sich – offizielle Produktbilder von allen Farben (Galerie)

Google wird schon bald die Pixel Watch 4 vorstellen, die auch in diesem Jahr wieder vorab recht umfangreich geleakt worden ist – sowohl mit den wichtigsten Spezifikationen als auch einigen Renderbildern. Jetzt zeigt uns ein neuer Leak die kommende Smartwatch in allen fünf geplanten Farben und aus mehreren Blickwinkeln. Erstmals bekommen wir alle Farbvarianten zu sehen.



Die Pixel Watch 4 wird auch in diesem Jahr wieder in vier Varianten auf den Markt kommen, die sich äußerlich praktisch nicht unterscheiden: Die Smartwatch kommt in den Größen 41mm und 45mm sowie in den Varianten LTE und Wifi. Natürlich ist die 45mm-Variante größer, aber dennoch unterscheidet es sich nicht von der kleineren Variante. Daher spielt es auch keine große Rolle, welche der Smartwatches wir auf den Renderbildern in diesem Artikel sehen.

Google wird die Smartwatch in vier Farben vorstellen, die allesamt auf den Fotos zu sehen sind: Die Smartwatches erscheinen in den bereits vertrauten Farben Iris, Lemongrass, Porcelain und Obsidian sowie in der neuen Moonstone-Farbe. Moonstone ist die diesjährige Highlight-Farbe, in der sowohl die Smartwatches als auch die Pixel 10-Smartphones und die Pixel Buds 2a verfügbar sein werden.

Es gibt keine großen Überraschungen im Design der Smartwatch, denn Google setzt auch in diesem Jahr auf den bewährten Aufbau und wir hatten die Geräte ja auch schon mehrfach auf Renderbildern gesehen.









Wir sehen die Smartwatch von vorn, von der Seite sowie im Winkel von der rechten Seite. Leider fehlt die interessanteste Ansicht, auf der es wirklich eine Veränderung zu sehen gäbe. Denn Google bringt ein neues Ladesystem für die Pixel Watch 4, die sich mit ihren Kontakten am linken Rand aufladen lässt. Gut möglich, dass das nicht ganz so schick aussieht und daher keine offiziellen Renderbilder aus dieser Ansicht existieren.

» Pixel Watch 4: Googles neue Smartwatch zeigt sich – Produktfoto von beiden Größen & Wasserdichtigkeit

Letzte Aktualisierung am 2025-08-02 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

[9to5Google]