Pixel Watch 4: Googles neue Smartwatch zeigt sich – Produktfoto von beiden Größen & Wasserdichtigkeit

Google wird in etwas mehr als zwei Wochen die Pixel Watch 4 vorstellen, die uns dank zahlreicher Leaks bereits sehr gut bekannt ist. Jetzt sind noch einmal zwei neue Renderbilder der kommenden Smartwatches durchgesickert, die die beiden verfügbaren Größen im Vergleich zeigen sowie ein Lifestyle-Foto mit dem Fokus auf die Wasserdichtigkeit der smarten Uhr.



Wir haben euch erst vor wenigen Tagen alle Informationen zur Pixel Watch 4 zusammengestellt, die auch in diesem Jahr wieder in vier verschiedenen Varianten angeboten werden soll: Zunächst die seit dem Start typische Unterteilung in LTE / WLAN und seit dem vergangenen Jahr jeweils in den beiden Größen 41mm und 45mm. Auf obigem geleakten Produktfoto könnt ihr die Smartwatch in den beiden Größen sehen. Natürlich sind die Unterschiede zwischen den beiden Modellen nicht ganz so groß, wie es das Foto suggeriert, aber dennoch sind Unterschiede auszumachen.

Die Unterschiede zwischen den beiden Smartwatches liegen in der Displaygröße und damit verbunden auch in der Größe des verbauten Smartwatch-Akkus. Ansonsten gibt es äußerlich keine Unterscheidung bei den beiden Modellen, sodass diese am ehesten im direkten Vergleich voneinander zu unterscheiden sind.

Das zweite geleakte Bild ist ein Lifestyle-Foto, das die Smartwatch während der Nutzung im Regen zeigt. Auf dem Display und der gesamten Smartwatch sind deutliche Wasserspuren zu sehen. Die Wasserdichtigkeit ist nicht weiter überraschend – vor allem bezogen auf Regen – aber dennoch sicherlich ein Werbefoto, das wir in den nächsten Wochen und Monaten noch häufiger sehen werden.

Google wird die Pixel Watch 4 parallel mit den Pixel 9-Smartphones sowie den Pixel Buds 2a-Kopfhörern und dem Pixelsnap-Ladesystem am 20. August vorstellen und mutmaßlich am 28. August auf den Markt bringen.

