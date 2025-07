Pixel Watch 4: Googles neue Smartwatches zeigen sich – Leaks zeigen geplante Farben und Bänder (Video)

Google wird schon bald die neue Pixel Watch 4 vorstellen, über die zuletzt viele Spezifikationen sowie Änderungen am Ladesystem bekannt geworden sind. Jetzt konnten die Leaker auch für die beiden Smartwatches in unterschiedlichen Größen eine Reihe von Renderbildern auftreiben. Diese zeigen die smarten Uhren in einigen der geplanten Farben.



Mit der Pixel Watch 4 startet Google in wenigen Wochen in die vierte Generation der Smartwatches, die wenig überraschend auch diesmal wieder in zwei unterschiedlichen Größen – nämlich 41mm und 45mm – verfügbar sein wird. Äußerlich unterscheiden sich die Smartwatches auf der Vorderseite, abgesehen von der Größe nicht voneinander, sodass diese auf Renderbildern normalerweise nicht zu unterscheiden sind.

Auf obigen Bildern seht ihr die Pixel Watch 4 in einigen der geplanten Bandfarben, die von Google wieder zahlreich angeboten werden sollen. Wir hatten euch erst vor wenigen Tagen alle geplanten Pixel Watch 4-Farben hier im Blog aufgelistet und auf den Bildern sind einige davon zu sehen. Die Bänder der Vorgänger sollen auch mit der neuen Generation kompatibel sein, sodass die Farbauswahl grundsätzlich sehr groß ist.

Google wird die Pixel Watch 4 am 20. August vorstellen und schon acht Tage später, am 28. August, offiziell auf den Markt bringen. Der Vorbesteller-Start sollte noch am 20. August erfolgen und es ist zu erwarten, dass Käufer eins der größeren Pixel 10-Smartphones diese wieder kostenlos erhalten werden. Wir haben euch erst vor wenigen Tagen die Pixel Watch 4 Verkaufspreise zusammengefasst.

