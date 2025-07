Pixel Watch 4: So viel soll Googles neue Smartwatch kosten – Leak verrät die europäischen Verkaufspreise

Google wird in gut einem Monat die Pixel Watch 4 vorstellen, über die in den letzten Tagen viele Informationen bekannt geworden sind. Nachdem bereits viele Spezifikationen und Stärken der Smartwatches bekannt geworden sind, gibt es jetzt auch die mutmaßlichen deutschen Verkaufspreise. Diese bleiben glücklicherweise stabil und sorgen somit für eine Verbesserung des Gesamtpakets.



Auch in diesem Jahr wird Google neue Smartwatches auf den Markt bringen und damit bereits in die vierte Generation der Pixel Watch starten. Wie schon im vergangenen Jahr, wird es auch 2025 jeweils zwei verschiedene Varianten in zwei unterschiedlichen Größen geben. Die LTE-Variante mit eigenem Mobilfunkempfang sowie die dauerhaft auf das Smartphone angewiesene Wifi-Variante. Verfügbar in der Standardgröße 41mm sowie dem größeren Modell mit 45mm.

Jetzt sind die Preise für die Smartwatch durchgesickert, die zwar aus einer französischen Quelle stammen, die aber in den allermeisten Fällen 1:1 auf den deutschen Markt übertragbar sind. Im Folgenden findet ihr die erwarteten Verkaufspreise der Pixel Watch 4 in ihren unterschiedlichen Varianten:

Pixel 4 41mm LTE: 499 Euro

Pixel 4 41mm Wifi: 399 Euro

Pixel 4 45mm LTE: 549 Euro

Pixel 4 45mm Wifi: 449 Euro

Günstig ist die Smartwatch nicht, aber Google hält die Verkaufspreise aller Varianten stabil und sorgt damit im Endeffekt für eine Verbesserung des Gesamtpakets. Wir haben euch erst am Wochenende alle Informationen zur Pixel Watch 4 zusammengestellt, die sich – wenn die Gerüchteküche Recht hat – in diesem Jahr erstmals reparieren lassen soll.

» Pixel Watch 4: Das sind Googles neue Smartwatches – alles was bisher bekannt ist (Specs, Modelle & Farben)

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2025-07-19 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.