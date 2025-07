Pixel Watch 4: Das sind Googles neue Smartwatches – alles was bisher bekannt ist (Specs, Modelle & Farben)

Google wird schon bald die Pixel Watch 4 vorstellen, die mit einer Reihe von Varianten die mittlerweile vierte Generation der Smartwatch eröffnet. In den letzten Tagen ist die Smartwatch mehrfach geleakt worden, sodass wir uns einen Überblick verschaffen können. Hier gibt es alle bisher bekannten Informationen zu den kommenden Google-Smartwatches.



In weniger als fünf Wochen wird Google die Pixel Watch 4 ankündigen und schon acht Tage später auf den Markt bringen. Lange Zeit war von der Smartwatch tatsächlich selbst in den Leaker-Küchen keine Rede, doch in den letzten Wochen ist sie dann doch noch aufgetaucht und hat eine ganze Reihe von Details über sich verraten. Hier findet ihr sie alle im schnellen Überblick:

Diese Pixel Watch 4 kommen

Pixel Watch 4 41mm (LTE)

Pixel Watch 4 41mm (Wifi)

Pixel Watch 4 45mm (LTE)

Pixel Watch 4 45mm (Wifi)

Pixel Watch 4 Spezifikationen

SoC: Snapdragon W5

Akku: 327 mAh (41mm) | 459 mAh (45mm)

Es ist nur sehr wenig über die Spezifikationen bekannt, weitestgehend sollen diese aber den Vorgängern entsprechen.









In diesen Farben erscheint die Pixel Watch 4

Schwarz | schwarzes Band

Gold | gelbes Band

Silber | violettes Band

Silber | beiges Band

Grau | graues Band

Mehr Informationen zu den Farben und den Bändern bekommt ihr in diesem Artikel.

Verkaufsstart und Verkaufspreise

Google wird die Smartwatches am 20. August vorstellen und am 28. August 2025 auf den Markt bringen – alles wenig überraschend parallel zu den Pixel 10-Smartphones. Zuletzt sind auch die Verkaufspreise bekannt geworden, die ebenfalls gleich wie bei der Vorgänger-Generation bleiben:

Pixel 4 41mm LTE: 499 Euro

Pixel 4 41mm Wifi: 399 Euro

Pixel 4 45mm LTE: 549 Euro

Pixel 4 45mm Wifi: 449 Euro

» Pixel Watch 4: Googles neue Smartwatch lässt sich erstmals reparieren

Letzte Aktualisierung am 2025-07-19 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.