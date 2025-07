Pixel 10: Das sind die neuen Google-Smartphones – alle Infos (Specs, Infos, Verkaufspreise, Fotos & mehr)

In etwas mehr als vier Wochen wird Google die neuen Pixel 10-Smartphones vorstellen und noch im selben Monat in den Verkauf bringen. Dank zahlreicher Leaks in den letzten Wochen könnten viele Nutzer bereits eine Kaufentscheidung getroffen haben oder diese zeitnah treffen wollen. Aufgrund der Infoflut fassen wir in diesem Artikel erneut alle Details zusammen, die wir über die kommenden Smartphones bereits kennen.



Kaum zu glauben, aber in diesem Jahr steht Google mit den Pixel-Smartphones bei der Jubiläums-Generation, denn mit den Pixel 10-Smartphones geht es erstmals in die Zweistelligkeit. Zwar wird sich Google die Chance entgehen lassen, die Geräte als „Pixel X“ zu bezeichnen, aber dennoch kann es wieder eine aufregende Generation werden, auf die wir vielleicht aufgrund der Weichenstellungen noch lange zurückblicken könnten. Äußerlich fallen die Schritte eher klein aus, dafür sind sie unter der Haube umso größer.

Google zielt mit den Pixel-Smartphones längst auf den Massenmarkt und konnte bereits Marktanteile in den Sphären von 3 bis 4 Prozent erreichen – in einigen wenigen Ländern gar noch sehr viel mehr. Die Tendenz steigt weiter nach oben und für immer mehr Nutzer heißt es „Samsung oder Pixel“, wobei sich die Verhältnisse auch dabei immer weiter verschieben. Nach der gerade zu Ende gegangenen Aktionswelle könnten viele Nutzer durch den Kauf- oder Nichtkauf eines Pixel 9 bereits eine Entscheidung für die zehnte Generation getroffen haben.

In diesem Artikel fassen wir alle Informationen zu den kommenden Pixel 10-Smartphones zusammen, die auch in diesem Jahr als Viererpackt starten werden. Es sind bereits so viele Details, Spezifikationen und Schwerpunkte durchgesickert, dass sich längst ein klares Bild ergibt: Das ist das Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL und Pixel 10 Pro Fold.

Google Pixel 10

Produktname: Google Pixel 10

Interne Bezeichnung: GLBWO / GL066

Displaygröße: 6,3 Zoll

Abmessungen: 152,8mm x 72mm x 8,5mm

Prozessor (SoC): Tensor G5 (Alle Infos zum Tensor G5 SoC)

(Alle Infos zum Tensor G5 SoC) Speicher: 128 GB / 256 GB

RAM: 16 GB

Kamera: Samsung GN8 48MP mit Videostabilisierung

Ultrawide Kamera: Sony IMX712 12MP

Telephoto Kamera: Samsung 3J1 11MP

Frontkamera: Samsung 3J1 11MP

Akku: 4970 mAh / 29W kabelgebunden / 15W kabellos aufladen + Qi2 Wireless Unterstützung

Farben: Obsidian (Schwarz), Frost (Blau), Indigo (Violett), Lemongrass (Gelb)

Verkaufspreis: 899 Euro (128 GB) | 999 Euro (256 GB)

Verkaufsstart: 28. August 2025

Das Pixel 10, das Standardmodell der zehnten Generation, überrascht mit der größten Veränderung gegenüber seinem Vorgänger im Bereich der Kamera-Spezifikationen: Es führt eine Teleobjektiv-Kamera im Smartphone ein. Dies ist ein echtes Novum für die Pixel-Serie und unterstreicht die weiterhin hohe Bedeutung der Kamera.

Google Pixel 10 Pro

Produktname: Google Pixel 10 Pro

Interne Bezeichnung: G4QUR / GN4F5

Displaygröße: 6,3 Zoll

Abmessungen: 152,8mm x 72mm x 8,6mm

Prozessor (SoC): Tensor G5 (Alle Infos zum Tensor G5 SoC)

(Alle Infos zum Tensor G5 SoC) Speicher: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB

RAM: 16 Gigabyte

Kamera: Samsung GNV 50MP mit Videostabilisierung (Mehr Infos zur Kamera)

(Mehr Infos zur Kamera) Ultrawide Kamera: Sony IMX858 48MP

Telephoto Kamera: Sony IMX858 48MP

Frontkamera: Sony IMX858 48MP

Akku: 4870 mAh / 29W kabelgebunden / 15W kabellos aufladen + Qi2 Wireless Unterstützung

Farben: Obsidian (Schwarz), Jade (Grün), Moonstone (Grau), Porcelain (Weiß)

Verkaufspreis: 1099 Euro (128 GB) | 1199 Euro (256 GB) | 1329 Euro (512 GB) | 1589 Euro (1 TB)

Verkaufsstart: 28. August 2025

Das Pixel 10 Pro, das mittlere Flaggschiff, lehnt sich sowohl äußerlich als auch bei den Spezifikationen nahezu ausnahmslos an seinen Vorgänger an. Wie alle Pixel-Smartphones der zehnten Generation soll auch das Pixel 10 Pro lediglich 0,1 mm dicker sein als sein Vorgänger. Abgesehen davon bleiben die Abmessungen identisch.

Google Pixel 10 Pro XL

Produktname: Google Pixel 10 Pro XL

Interne Bezeichnung: GUL82

Displaygröße: 6,8 Zoll

Abmessungen: 162,7mm x 76,6mm x 8,5mm

Prozessor (SoC): Tensor G5 (Alle Infos zum Tensor G5 SoC)

(Alle Infos zum Tensor G5 SoC) Speicher: 256 GB / 512 GB / 1 TB

RAM: 16 Gigabyte

Kamera: Samsung GNV 50MP mit Videostabilisierung (Mehr Infos zur Kamera)

(Mehr Infos zur Kamera) Ultrawide Kamera: Sony IMX858 48MP

Telephoto Kamera: Sony IMX858 48MP

Frontkamera: Sony IMX858 48MP

Akku: 5200 mAh / 29W kabelgebunden / 15W kabellos aufladen + Qi2 Wireless Unterstützung

Farben: Obsidian (Schwarz), Jade (Grün), Moonstone (Grau), Porcelain (Weiß)

Verkaufspreis: 1299 Euro (256 GB) | 1429 Euro (512 GB) | 1689 Euro (1 TB)

Verkaufsstart: 28. August 2025

Das größte Flaggschiff-Smartphone der Pixel 10-Serie, das Pixel 10 Pro XL, steht dieses Jahr nicht nur für eine größere Displaygröße, sondern auch für einen größeren Akku. Erstmals soll ein Pixel-Smartphone mit einer Kapazität von über 5.000 mAh ausgestattet werden. Im Gegensatz zu den anderen Modellen der Pixel 10-Reihe könnte dies auch zu einem höheren Verkaufspreis führen, wobei die genaue Höhe der Preisanpassung noch aussteht.

Google Pixel 10 Pro Fold

Produktname: Google Pixel 10 Pro Fold

Interne Bezeichnung: GU0NP

Displaygröße außen: 6,4 Zoll

Displaygröße innen: 8 Zoll

Abmessungen: 155,2mm x 150,4mm x 5,3mm

Prozessor (SoC): Tensor G5 (Alle Infos zum Tensor G5 SoC)

(Alle Infos zum Tensor G5 SoC) Kamera: 48 Megapixel

Ultrawide Kamera: 10,5 MegapixelP

Telephoto Kamera: 10,8 Megapixel

Frontkamera: 10 Megapixel

Speicher: 256 GB / 512 GB / 1 TB

RAM: 16 Gigabyte

Akku: 5015 mAh | 23 Watt Aufladen | 15 Watt kabellos Aufladen mit Qi2

Farben: Moonstone (Grau), Jade (Grün)

Sonstiges: Erstmals IP68-zertifiziert. Staubdicht und wasserdicht bis 30 Minuten auf 1 Meter

Verkaufspreis: 1899 Euro (256 GB) | 2029 Euro (512 GB) | 2289 Euro (1 TB)

Verkaufsstart: 28. August 2025

Das faltbare Gerät der Pixel 10-Serie, das Pixel 10 Fold, rundet die zehnte Pixel-Generation ab und gleicht seinem Vorgänger optisch stark. Ein wesentlicher Unterschied: Es soll günstiger angeboten werden. Google verfolgt damit das Ziel, die Preise für Foldables in der gesamten Kategorie zu senken. Man hofft, dass andere Smartphone-Hersteller diesem Beispiel folgen und die dadurch erwartete steigende Nachfrage zu einer allgemeinen Preissenkung bei Falt-Smartphones führt.

Pixelsnap

Google soll laut den letzten Leaks mit den Pixel 10-Smartphones ein neues Zubehör im Bereich der Ladegeräte einführen, das einige Neuerungen bringen könnte: Pixelsnap. Dabei handelt es sich mehr oder weniger um Googles Variante des Apple MagSafe. Allerdings soll es wohl nicht bei allen Geräten nativ funktionieren, sondern eine zusätzliche Schutzhülle benötigen. Im Detail gibt es da noch widersprüchliche Aussagen. Pixelsnap soll magnetisch auf der Rückseite des Smartphones haften und dieses ohne Steckerverbindung aufladen. Es soll mindestens zwei Varianten geben.

Tensor-Neustart

Die Pixel 10-Smartphones werden im SoC-Bereich einen echten Neustart mitbringen, der für Google enorm wichtig ist. Denn erstmals wird der Tensor-Chip nicht aus dem Hause Samsung stammen und auch nicht von einem anderen Unternehmen designt worden sein. Stattdessen gibt TSMC den Vorzug, sodass man noch mehr Kontrolle über den Prozessor und dessen Komponenten als Gesamtprodukt erhält. In der ersten Generation ist das sicherlich ein Risiko, aber schon recht kurzfristig könnte sich das für Google zu einem großen Erfolg entwickeln.

Neuer Fingerabdruckscanner

Sogar der eher weniger spannende Fingerabdruckscanner soll größere Fortschritte machen: Google setzt erneut auf die erprobte Ultraschall-Variante unter dem Display, will diese aber durch eine neue Komponente und verbesserte Software optimiert haben. DIe Erkennungen sollen schneller und auch sicherer ablaufen.

Software, KI und Kamera

Natürlich spielt die Software auf den Pixel 10-Smartphones eine sehr wichtige Rolle – spätestens seit dem KI-Zeitalter gar die tragende Rolle. Den wichtigsten Schritt macht man mit dem Betriebssystem Android 16 QPR1, das auf den Smartphones vorinstalliert sein wird und unter anderem das neue Material 3 Expressive Design sowie den Android-Desktopmodus im Gepäck haben wird. Allein das sind zwei sehr große Schritte, die von vielen weiteren kleinen Verbesserungen begleitet werden.

Auf den Pixel 10-Smartphones soll auch erstmals der KI-Assistent Pixie zum Einsatz kommen. Dieser soll den Nutzern ständig zur Seite stehen und sie auch proaktiv mit Vorschlägen unterstützen. Alle Infos dazu findet ihr im verlinkten Artikel. Zu guter Letzt erwarten wir große Schritte bei der Kamera, die zwar ein Hardware-Downgrade erhalten wird, aber insgesamt die Leistung noch einmal steigern soll. Weil das sehr umfangreich ist, haben wir euch erst kürzlich alle Infos zur Pixel 10-Kamera in einem separaten Artikel zusammengefasst.

Verkaufsstart und Preisgestaltung

Google wird die Pixel-Smartphones auf dem Made by Google-Event am 20. August vorstellen und diese nur acht Tage später – am 28. August – auf den Markt bringen. Mittlerweile ist auch die Preisgestaltung bekannt, die ihr in den obigen Auflistungen findet und weitgehend stabil geblieben ist.

