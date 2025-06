Pixel 10-Smartphones: Samsung zeigt sich geschockt vom Google-Verlust – Tensor G5 kommt von TSMC

Google wird schon bald die Pixel 10-Smartphones auf den Markt bringen, die vom neuen Tensor G5 angetrieben werden – einem SoC, das erstmals als Eigenkreation von Google gilt. Laut einem Bericht war der Wechsel für den bisherigen Partner Samsung ein echter „Schock“, den man nach wie vor intern aufarbeitet und vielleicht als Startschuss für ein Comeback nutzt.



Zwischen Samsung und Google gibt es seit vielen Jahren eine enge Partnerschaft, die über die Zweckverbindung im Smartphone-Bereich hinausgeht. Die Unternehmen arbeiten in vielen Bereichen zusammen und so war es nicht ganz überraschend, dass auch der erste Tensor-Chip in den Pixel 6-Smartphones auf Samsung-Technologien basierte und von den Südkoreanern gefertigt wurde. Vermutlich dachte man bei Samsung, dass die breite Partnerschaft Google auch dauerhaft als Chip-Kunden binden wird. Aber falsch gedacht.

Google wird in den Pixel 10-Smartphones den Tensor G5 verbauen, der erstmals nicht von Samsung, sondern von TSMC gefertigt wird. Dieser Wechsel ist seit langer Zeit bekannt und sollte eigentlich schon mit den Tensor G4 starten, doch es gab nicht näher begründete Verschiebungen. Bei Samsung soll man sich laut einem Bericht „geschockt“ gezeigt haben, als man vom Verlust des wichtigen Kunden erfahren hat.

Vermutlich wird der Verlust eines wichtigen Kunden in großen Unternehmen routinemäßig untersucht, doch bei Google geht es nicht nur um Produktionsmengen, sondern wohl vor allem um Prestige und Vorteile durch die enge Bindung an den Android-Entwickler. Daher spricht man intern gar von einem „Google-Unfall“, der aufgearbeitet werden müsse. Es ist nicht bekannt, ob diese Aufarbeitung bereits abgeschlossen ist. Samsung dürfte wohl seit zwei bis drei Jahren von diesem Wechsel wissen, sodass es längst abgeschlossen sein sollte.

Bekannt geworden ist nur, dass Samsung wohl nicht mit den hohen Anforderungen des Kunden mithalten konnte und der Verlust des Partners die komplexen Probleme der Chip-Sparte aufzeigt. Es soll „viele interne Diskussionen und Sorgen“ geben. Kein Wunder bei einem Unternehmen, das in seinen Flaggschiff-Smartphones selbst auf Chips der Konkurrenz setzt…

