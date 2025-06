Android Auto: Ganz neue Oberfläche im hellen Design kommt – erste Nutzer können sie schon jetzt aktivieren

Google wird der Infotainment-Plattform Android Auto schon bald einen großen Schwung an Neuerungen spendieren, zu dem unter anderem eine neue Oberfläche im hellen Design gehören wird. Nachdem wir das Design bereits mehrfach gesehen haben, scheint diese jetzt auf dem Weg in den Rollout zu sein und verrät, wie sich diese aktivieren lässt. Die Umsetzung wird viele Nutzer freuen.



Wir haben euch schon vor einiger Zeit die hellen Oberflächen in Android Auto gezeigt, die von Google zwar noch nicht offiziell bestätigt worden sind, aber gar auf öffentlichen Präsentationen ohne Erwähnung gezeigt wurden. Es gibt also keinen Zweifel an der Umsetzung, sondern lediglich Fragezeichen hinter dem Zeitplan und der Art des Umschaltens zwischen der hellen und dunklen Oberfläche.

Jetzt kommt Bewegung in die Sache, denn bei ersten Nutzern scheint der helle Modus sowohl in der Umsetzung als auch der verfügbaren Option zur Aktivierung anzukommen. Daher wissen wir jetzt, dass die Nutzer einen Schalter erhalten werden, mit dem die zu verwendende Oberfläche ausgewählt werden kann. In diesem stehen die üblichen drei Optionen bereit, wie wir das seit vielen Jahren vom Dark Mode für die Android-Smartphones kennen.

Die Nutzer können zwischen der dunklen Oberfläche oder der hellen Oberfläche wählen oder auf Automatik setzen, die von selbst zwischen diesen beiden Modi wechselt. Die Automatik basiert mutmaßlich auf einem Signal des Fahrzeugs, das bisher nur von Google Maps beachtet wurde. Auf den folgenden Screenshots könnt ihr diesen Wechsel sehen.









Auf dem linken Screenshot seht ihr die aktuelle Variante, die nur für das Oberflächen-Design von Google Maps greift. Diese Option wird durch den globalen Umschalter für das gesamte Android Auto ersetzt. Zu finden ist das dann unter „Theme“ mit den drei Möglichkeiten zur Auswahl. Auswählen lässt sich das Design sowohl am verbundenen Smartphone als auch direkt in der Android Auto-Oberfläche am Infotainment-Display.

Es ist davon auszugehen, dass diese neue Oberfläche in Kürze für alle Nutzer ausgerollt wird. Es zeigt sich schon jetzt bei ersten Nutzern und hat damit den internen Testlauf bestanden, der zunächst über eine Freischaltung per interner Schalter erreicht werden konnte.

