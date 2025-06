Android Auto: Die Google Maps Navigation startet hinter dem Lenkrad – bringt neue Anweisungen (Screenshot)

Viele Autofahrer setzen bei der Nutzung von Android Auto auf die Google Maps Navigation, die daher zu den meistgenutzten Anwendungen im Automotive-Bereich überhaupt gehört. Um die nicht immer ganz einfache Balance zwischen Information und Ablenkung zu halten, kann die Kartenplattform schon bald in ersten Fahrzeugen noch mehr Details auf dem Display hinter dem Lenkrad anzeigen.



Die Infotainment-Plattform Android Auto wird hauptsächlich auf dem mittig platzierten Display genutzt, das in allen modernen Fahrzeugen vorhanden ist und mit der Zeit auch immer größte wurde. Dennoch hat Google strenge Anforderungen an die Oberflächen und will aus nachvollziehbaren Gründen nur so wenige Informationen wie möglich einblenden – denn schließlich sollen die Fahrer die Augen auf der Straße und nicht auf dem Display haben. Also muss man sehr sparsam umgehen und auf die Augenwinkel-Erkennung setzen.

Aber Android Auto muss sich nicht mehr nur auf dieses Display beschränken, denn das Stichwort „Multiscreen“ spielt auch im Auto eine Rolle und richtet sich nicht nur an die Beifahrer. In vielen Fahrzeugen befindet sich hinter dem Lenkrad noch ein zweites Display, das normalerweise vom Fahrzeug selbst mit Tacho, Drehzahl, Treibstoff- oder Batterieladung und ähnlichen wichtigen Werten bespielt wird. In kompatiblen Fahrzeugen gibt es aber auch eine Schnittstelle zu Android Auto, sodass das Infotainment-System einige zusätzliche Details an diese Stelle auslagern kann.

Google Maps kann in wenigen Fahrzeugen schon seit längerer Zeit die aktuelle Position auf der Karte zeigen, sodass der Fahrer die gewohnte Draufsicht direkt unter seinem gewohnten Blickfeld rund um das Lenkrad hat und diese nicht erst auf dem Hauptdisplay suchen muss. Weil der Fahrer seinen Blick nicht zu weit von der Straße abwenden muss und die Informationen schneller erfasst werden können, ergibt sich automatisch weniger Ablenkung und mehr Sicherheit.

Der zeitliche Unterschied für die Wanderung des Blicks ist sicherlich marginal, aber natürlich gibt es mehr Sicherheit, wenn Navigation und Geschwindigkeit an derselben Stelle gezeigt werden, sich mehr oder weniger sehr nah am Blickfeld befinden und nicht erst gesucht werden müssen. Android Auto kann Informationen parallel auf beiden Displays darstellen, sodass der Fahrer selbst entscheiden kann, für welche Stelle er sich entscheidet.









In diesen Tagen erhält Google Maps für Android Auto ein Update, das noch mehr Informationen auf dieses kleine Display hinter dem Lenkrad bringt. Zusätzlich zur Kartendarstellung wird die aktuelle Navigationsanweisung sowie die folgende Anweisung mit recht großen Elementen eingeblendet. Ganz so wie man es vom großen Display kennt in grüner Signalfarbe. Damit kann der Blick des Autofahrers selbst aus dem Augenwinkel heraus sofort auf den Text und den Navigationspfeil wandern und einiges an Zeit einsparen. Jeder Autofahrer weiß, wie viel Strecke man allein in einer halben Sekunde auf der Autobahn zurücklegt. Da zählt jedes Detail.

Wenn der Blick mal etwas länger auf dem Display bleiben kann, finden sich dort auch noch weitere Informationen. Dazu gehört die verbleibende Fahrzeit, die noch vor dem Fahrer liegende Strecke sowie die errechnete Ankunftszeit.

Der Rollout soll in diesen Tagen für alle Nutzer beginnen, die ein entsprechendes Fahrzeug und kompatibles Infotainment-Display besitzen. Das ist allerdings derzeit noch bei sehr wenigen Modellen der Fall. Langfristig wird das für Android Auto aber zu einer weiteren Standardoberfläche werden, denn zumindest aus technischer Sicht war schon im vergangenen Jahr die Multiscreen-Nutzung ein großes Thema – und das gehört in diesem Fall sicherlich dazu.

» Google Maps im Auto: Angepasste Oberfläche kommt – die Automotive-Version erhält Skins (Screenshot)

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2025-05-31 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.