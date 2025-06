Gemini: Wie wird das Wetter? Neue Google-KI fasst den aktuellen Wetterbericht zusammen (Screenshots)

Für viele Menschen ist Google die erste Anlaufstelle, wenn es um die Frage „Wie wird das Wetter?“ geht. Die Websuche kann diese Frage seit vielen Jahren mit aufbereiteten Informationen über den Suchergebnissen beantworten, wobei der Umfang im Laufe der Jahre immer weiter ausgebaut wurde. Jetzt hält auch dort die Gemini-KI Einzug und soll den Nutzern eine schnelle Textzusammenfassung über das aktuelle Wetter sowie die nächsten Stunden und Tage liefern.



Vermutlich gehört Google zu den größten Wetter-Informanten überhaupt, denn man bietet von der Websuche über Maps und die Google-App bis zum Homescreen-Widget und im Discover Feed sowie bei Google News eine entsprechende Vorschau sowie einen aktuellen Bericht. Eigentlich sind die gelieferten Informationen in Form von Icons für die Wetterlage und Zahlen für die Temperatur auf einen Blick schnell zu erfassen, aber dennoch setzt man schon bald auf eine KI-Aufbereitung.

Wie ihr auf obigen Screenshots sehen könnt, zeigt sich bei einigen Nutzern eine KI-Zusammenfassung der abgebildeten Werte. Diese bestehen zunächst aus nur zwei Zeilen für den schnellsten Überblick und lassen sich mit einem Tap auf den Pfeil aufklappen, um den vollständigen Text abzurufen. Auch dabei handelt es sich um einen vergleichsweise kurzen Text, der derzeit ohne jegliche Formatierungen oder zusätzliche Icons auskommt.

Der Beispieltext:

Southern California mountain and foothills areas face gusty winds and thunderstorms Tuesday afternoon. A low-pressure system is bringing thunderstorms, dry lightning, and rip currents to the coast. Strong winds could knock down tree limbs, and dry lightning poses a wildfire risk. The weather should improve by Wednesday, with a warming trend expected by the weekend.