Google-Suche: Der neue KI-Modus generiert jetzt auch Infografiken – erster Testlauf gestartet (Screenshots)

Aus der Google Websuche wird für immer mehr Nutzer der Google KI-Modus, der nur noch in begrenztem Maße auf Suchergebnisse setzt und stattdessen eine völlig andere Form der Präsentation bietet. Jetzt wird eine neue Funktion ausgerollt, die das dynamische Erstellen von Informationen nicht nur auf Text eingrenzt, sondern erstmals auch Grafiken erzeugen kann.



Der neue Google KI-Modus unterscheidet sich in vielen Punkten von der klassischen Websuche, denn es gibt weder klassische Suchergebnisse noch echte Verknüpfungen zu externen Webseiten. Der Hauptunterschied ist es allerdings, dass die präsentierten Inhalte dynamisch auf Basis vieler Quellen erzeugt werden. Es wird also nicht mehr zitiert oder kopiert, sondern KI-basiert generiert. Bisher allerdings nur in Textform.

Jetzt hat man ein erstes Update angekündigt, mit dem die erzeugten Inhalte nicht mehr nur auf Text basieren, sondern auch dynamisch Grafiken erstellen kann. Zunächst beginnt man mit Diagrammen im Finanzbereich, die es den Nutzern ermöglichen, einzelne Aktienverläufe miteinander zu vergleichen. Die Grafiken sind dabei aber nicht statisch, sondern es handelt sich um interaktive Darstellungen, wie man sie seit vielen Jahren von Google Finance und vielen anderen Finanzportalen kennt.

Vergleichen Sie die Aktienperformance von Blue-Chip-Unternehmen im Konsumgüterbereich im Jahr 2024. Anstatt einzelne Unternehmen und deren Aktienkurse manuell zu recherchieren, übernimmt der KI-Modus die Arbeit für Sie. Er nutzt dafür die fortschrittlichen mehrstufigen Argumentations- und multimodalen Funktionen von Gemini. Und wenn Sie noch eine Folgefrage stellen, wie etwa: „Hat eines dieser Unternehmen Dividenden ausgezahlt?“, erkennt der KI-Modus, was für Sie zu recherchieren ist.

Der große Unterschied zwischen den Standardgrafiken und denen im KI-Modus ist derzeit die Datenquelle, die automatisch erzeugt wird. Dennoch dürfte das nur ein erster Schritt in Richtung Grafik sein und schon bald sehr viel mehr dynamische Infografiken generiert werden, sodass auch diese nicht mehr von externen Quellen verwendet werden müssen. Und dann hat man direkt die nächste große Nutzergruppe gegen sich aufgebracht:

