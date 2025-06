Google Fotos: Bilder und Alben per QR-Code teilen – neue Funktion wird jetzt ausgerollt (Screenshots)

Mit der Fotoplattform Google Fotos können die Nutzer beliebige Medien in der Cloud sichern, organisieren und auf Wunsch auch mit anderen Nutzern teilen. Die Teilen-Funktion wurde zuletzt mehrfach überarbeitet und jetzt kommt im Zuge der jüngsten Update-Welle das neue QR-Code-Sharing dazu. Ein schick gestalteter QR-Code gibt anderen Nutzern Zugriff auf die geteilten Fotos oder Alben.



Google Fotos kann sowohl einzelne Medien als auch Alben für andere Nutzer freigegeben, wobei es unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Entweder die Freigabe per Link über eine beliebige App, ein öffentliches Album oder der Zugriff für einzelne Personen. In allen Fällen ist es so, dass die Person(en) eine URL eingeben/anklicken oder auch innerhalb der App oder per E-Mail informiert werden. Jetzt kommt eine weitere Möglichkeit dazu.

Das jüngste Update auf die Google Fotos-Version 7.3 bringt das Erstellen eines QR-Codes mit. Dieser enthält den Link zum Fotoalbum oder zur Bildersammlung und kann wie gewohnt mit einem beliebigen anderen Gerät gescannt werden. Der QR-Code enthält die URL zur Galerie und ist schick gestaltet, sodass dessen Linkziel noch vor dem Einscannen deutlich zu erkennen ist. Das schafft ein gewisses Grundvertrauen und für die Nutzer die Information, schon vorab über das Linkziel informiert zu sein.

Der QR-Code enthält mittig positioniert das Google Fotos-Logo, das sogar in Farbe gehalten ist. Das ist mittlerweile ein übliches Vorgehen und dank der starken QR-Fehlerkorrektur kein Problem. Das zweite Erkennungsmerkmal sind runde Punkte, die statt der typischen drei Ecken verwendet werden. Das letzte Design-Merkmal ist die Gestaltung des Hintergrunds, der in einer Material Design-typischen Form gehalten ist.

Die neue Darstellung zeigt sich bei vielen Nutzern und wurde im Rahmen des großen Updates zum zehnten Geburtstag der Fotoplattform ausgerollt.

» Google Fotos: Google zieht KI-Suchfunktion ‚Ask Photos‘ vorerst zurück – Entwickler müssen nachbessern

» Google Fotos: So könnt ihr jetzt gezielt nach Text in Bildern suchen – Update für die starke Suchfunktion

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2025-05-23 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.