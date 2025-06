Google Fotos: So könnt ihr jetzt gezielt nach Text in Bildern suchen – Update für die starke Suchfunktion

Die in Google Fotos integrierte Suchfunktion leistet seit vielen Jahren zuverlässige Dienste und ermöglicht es den Nutzern, beliebige Motive, Objekte oder Personen zu finden. Jetzt wird nach langer Zeit mal wieder ein funktionelles Update ausgerollt, das sehr praktisch sein kann: Ab sofort lässt sich durch eine spezielle Formatierung auch der in Bildern enthaltene Text durchsuchen.



Die Google Fotos Suchfunktion war schon vor über zehn Jahren eine der größten Stärken der Fotoplattform und ist es natürlich bis heute geblieben – auch wenn diese rein funktionell ein wenig stehengeblieben ist. Durch Eingabe beliebiger Begriffe lassen sich Personen finden, Objekte finden, Szenerien, Fotos aus speziellen Datumsbereichen oder auch die Kombination aus mehreren dieser Dinge. Das funktioniert seit vielen Jahren sehr gut, hat aber gerade im KI-Image-Zeitalter ein klein wenig an Strahlkraft eingebüßt. Jetzt legt man nach.

Ab sofort ist es möglich, gezielt nach Text in Bildern zu suchen. Dazu müsst ihr einfach nur den gewünschten Text in Anführungszeichen schreiben, sodass dieser von der Suchfunktion mehr oder weniger als Objekt betrachtet wird, nachdem gesucht werden muss. Die Google Fotos Suchfunktion wird dann alle Bilder nach dem Vorkommen dieser Wörter durchsuchen. In meinem schnellen Testlauf funktioniert das sehr zuverlässig und erkennt auch verzierte Buchstaben. Es durchsucht also nicht nur Dokumente.

Grundsätzlich besitzt Google Fotos schon seit längerer Zeit die Möglichkeit, Text in Bildern zu erkennen und ich bilde mir auch ein, dass das seit vielen Jahren verwendet wird. Bisher ließ sich allerdings nicht zwischen einer Objektbezeichnung und Text unterscheiden. Mit dem neuen Operator der Anführungszeichen ändert sich das. Es ist also nicht unbedingt ein funktionelles Update, sondern eher eine saubere Differenzierung zwischen diesen Anfragen.

Man muss sicherlich einen etwas längeren Testlauf wagen, um diese Funktion vollständig bewerten zu können. So habe ich beispielsweise mit der Suchanfrage „Legoland“ dieselben Ergebnisse wie „Legoolannd“ erhalten. Ob das aufgrund einer gewissen Wahrscheinlichkeit an vorkommenden Buchstaben funktioniert oder eine interne Rechtschreibkorrektur zum Einsatz kommt, kann ich noch nicht sagen. Probiert das doch einfach einmal selbst aus.

