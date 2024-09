Google Fotos: Starkes Update für die Suchfunktion – findet jetzt auch Fotos mit detaillierten Anfragen

Die Suchfunktion von Google Fotos gehört seit jeher zu den größten Stärken der Fotoplattform, denn mit dieser lassen sich viele Aufnahmen auch ganz ohne eigene Beschreibung, Sortierung oder Kategorisierung finden. Jetzt haben die Entwickler ein Update angekündigt, das es den Nutzern durch umfangreichere Eingaben noch leichter machen soll, das passende Foto zu finden.



Wer die Google Fotos Suchfunktion in vollem Umfang nutzt, kann mit dieser nach Objekten in Bildern suchen, nach Personen, nach Orten, Szenerien oder auch zeitliche Einschränkungen angeben sowie die einzelnen Filter miteinander kombinieren. Bisher verlief das eher stichpunktartig durch kurze Anfragen, mit einem in diesen Tagen ausgerollten Update hebt man das nach langer Zeit des Stillstands endlich auf eine neue Stufe.

Ab sofort haben Nutzer die Möglichkeit, umfangreichere Eingaben zu nutzen, die dann auch von Google Fotos verarbeitet werden. Bisher wurden die einzelnen Wörter nicht in ein Verhältnis gesetzt, was nach dem Update möglich ist. Google nennt zur Ankündigung folgende Beispiele: Alice und ich lachend, Kajak fahren auf dem See umgeben von Bergen, Emma zeichnet im Garten. Das kann in diesen Fällen natürlich schon viel ausmachen.

Dieses Update wird für das nun als „classic search“ bezeichnete Feature ausgerollt und bringt einen Hauch vom neuen Ask Photos zu Google Fotos. Gut zu wissen, dass man auch die Unterstützung eines KI-ChatBots noch im eigenen Fotoarchiv suchen kann.

