Android: Smartphones bekommen wohl eine Taskleiste; Google will schnellen App-Wechsel ermöglichen (Video)

Für Google scheint das Multitasking unter Android eine gewichtige Rolle zu spielen, denn derzeit experimentiert man mit neuen Elementen, um die parallele App-Nutzung am Smartphone zu ermöglichen. Wir haben euch bereits die Bubble-Oberfläche mit schwebenden Fenstern gezeigt und jetzt wurde eine weitere Lösung gefunden: Eine ständig sichtbare Taskleiste am unteren Displayrand.



Android ist als Smartphone-Betriebssystem darauf ausgelegt, dass die Nutzer nur eine einzige App aktiv verwenden und diese durch die Vollbild-Nutzung alle anderen Anwendungen überlagert. Das ist auch durch Multitasking-Lösungen am Tablet und Desktop beibehalten worden, aber dabei soll es wohl nicht mehr lange bleiben. Wir haben euch schon vor einigen Tagen den für Smartphones konzipierten Android Bubble-Modus mit schwebenden Fenstern vorgestellt und jetzt können wir uns eine weitere Lösung anschauen.

Tablet-Nutzer kennen die Android-Taskleiste, die in schwebender Form am unteren Displayrand positioniert ist und sowohl den Start von Apps als auch den schnellen Wechsel zwischen aktiven Apps ermöglicht. Diese Leiste ist nicht permanent sichtbar, sondern lässt sich per Geste nach oben befördern und legt sich anschließend in die oberste Ebene über alle anderen Apps. Schon seit Android 12L-Zeiten gab es Spekulationen über einen Rollout für Smartphones, doch bisher ist daraus nichts geworden.

Jetzt zeigt sich genau diese Leiste in der aktuellen Android 16-Beta, wenn im Hintergrund noch eine ganze Reihe von versteckten Schaltern umgelegt werden. Die Leiste erinnert sehr stark an das Tablet-Design und bietet mit dem Aufruf und dem Wechsel von bzw. zwischen Apps dieselben Möglichkeiten. Im folgenden Video könnt ihr die Leiste in Aktion sehen.









Schon auf den ersten Blick wird deutlich, dass wir hier noch kein Element sehen, das in wenigen Tagen für alle Nutzer eingeführt werden wird. Denn die Darstellung ist nicht optimiert und auch das Konzept scheint auf Smartphones im Portrait-Modus einfach nicht aufzugehen, weil selbst auf großen Geräten schlicht zu wenig Platz für eine solche Lösung ist. Grundsätzlich ist das natürlich auch ein verkleinerter Taskmanager für den App-Wechsel, aber in der kompakten Form nicht einfach nutzbar.

Rein funktionell sowie aus Sicht der Positionierung ist der Unterschied zwischen der Taskleiste und der Bubble-Leiste gar nicht so groß, dennoch hat die schwebende Lösung meiner Meinung nach mehr Vorteile und entspricht eher den Gewohnheiten auf dem Smartphone. Dass es für alle drei Android-Einsatzbereiche unterschiedliche, aber dennoch ähnliche, Lösungen benötigt, muss kein Nachteil sein, sondern ist eben den physischen Grenzen der Displays geschuldet.

Wir haben euch erst am Wochenende alle drei Konzepte ausführlich vorgestellt und verglichen:

