Google Keep: Notizen-App bekommt neue Formatierung – Textgestaltung jetzt endlich für Desktopnutzer

Die Notizen-App Google Keep hat in den letzten Monaten einige Modernisierungen bekommen, zu denen neben der obligatorischen KI-Integration auch neue Homescreen-Widgets sowie eine überarbeitete Navigation gehörten. Jetzt bringt man ein längst überfälliges Update für alle Desktopnutzer, die schon lange Zeit auf diese Funktionalität gewartet haben dürften: Die Formatierung von Textinhalten.



Innerhalb der Google Notizen-App lassen sich die Inhalte sowohl in medialer Form als auch in Textform ablegen, wobei die meisten Nutzer wohl Zweites bevorzugen und am häufigsten nutzen dürften. Lange Zeit gab es bis auf Einrückungen und Absätzen keine Formatierungsmöglichkeiten, doch das hat sich geändert. Bereits im August 2023 (!) hat Google Keep die Formatierung für Android-Nutzer eingeführt und jetzt, weit über zweieinhalb Jahre später, dürfen sich auch Desktopnutzer freuen.

In jeder Notiz befindet sich jetzt ein neuer Button, mit dem sich die Symbolleiste für die Formatierung öffnen lässt. Diese wird über der Standardleiste gezeigt und bietet eine Reihe von Möglichkeiten, so wie sie auch am Smartphone bekannt sind: Notizen lassen sich Fett schreiben, Kursiv schreiben, sie lassen sich unterstreichen, als Überschrift oder zweite Überschrift formatieren. Zuletzt gibt es die Option, alle Formatierungen wieder zu entfernen.

Man kann kaum glauben, dass die Umsetzung für Desktopnutzer so viel Zeit in Anspruch genommen hat und kann eher den Eindruck gewinnen, dass das Update aufgrund anderer Schwerpunkte einfach liegengeblieben ist. Tatsächlich war es bisher wohl so, dass die Texte am Desktop zwar formatiert gezeigt wurden, sich diese aber nur am Smartphone ändern ließ. Doch besser spät als nie und in diesen Tagen sollten alle Nutzer die Formatierungsmöglichkeiten erhalten. Ein weiteres Update ist nicht zu erwarten, denn farbliche Anpassungen würden mit den Notizen-Designs kollidieren und alles darüber hinausgehende wäre für eine Notizen-App zu viel.

Das Update wird ab sofort für alle Nutzer ausgerollt, sowohl für Workspace-Abonnenten jeglicher Stufe als auch Privatnutzer.

» Android: Was wächst denn da? Mit dieser kostenlosen App könnt ihr Blumen, Pflanzen und Gewächse erkennen

[Google Workspace Blog]

Letzte Aktualisierung am 2025-04-24 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.