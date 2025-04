Google Keep: Notizen-App bekommt neue Homescreen-Widgets – große und moderne Icons (Screenshots)

Bei der Notizen-App Google Keep gibt es derzeit einige Modernisierungen, die sich nach ersten Testläufen in den letzten Wochen jetzt bei vielen Nutzern zeigen. Zu dieser Runde gehören auch die unterschiedlichen Homescreen-Widgets, die sich jetzt mit größeren Icons und einem leicht modernisierten Design präsentieren. Es orientiert sich wohl an den Material You-Richtlinien, verliert aber etwas an der dezenten Darstellung.



Die Notizen-App Google Keep verfügt über unterschiedliche Homescren-Widgets, die sich je nach verfügbarer Größe in unterschiedlicher Form und Design präsentieren. Es gibt das Widget für das einfache Erstellen eines Inhalts, ein Auswahl-Widget für die Inhaltstypen und auch das damals moderne Widget in der Form einer Blume. Allesamt haben sie jetzt ein neues Design erhalten, bei dem es hauptsächlich darum geht, die vorhandenen Flächen besser auszufüllen. Auf den folgenden Screenshots könnt ihr das im direkten Vergleich sehen.

Auf dem linken Screenshot ist das alte Design zu sehen und auf dem rechten die neue Variante. Schon beim ersten Widget fällt auf, dass dieses deutlich an Höhe gewachsen ist. Das ändert zwar nichts am Platzbedarf, füllt die zur Verfügung stehende Fläche aber dennoch vollständig aus. Meinem persönlichen Geschmack nach sieht die neue Version eher nach Grafikfehler aus – vor allem im direkten Vergleich. Aber das sehen andere vielleicht etwas anders.

Auch die beiden Widgets im Leistenformat wachsen in der Höhe, wobei es hier nicht nur die Umrandung trifft, sondern auch die Icons und Buttons selbst. Jedes Icon mit den angebotenen Funktionen erhält einen eigenen Rahmen, der ebenfalls gestreckt wird. Zur Auswahl stehen weiterhin die Funktionen zum Erstellen einer neuen Notiz, einer Checkliste, einer Audionachricht sowie einer Zeichnung oder zum Upload des Kamerabilds.

Auch das blumenförmige Widget folgt dieser Linie mit den größere gewachsenen Icons. Auf zusätzliche Umrandungen hat man an dieser Stelle verzichtet, weil sich das mit dem Grunddesign womöglich nicht vertragen hätte. Die neuen Widgets werden in diesen Tagen für viele Nutzer ausgerollt und sollten sich somit sehr bald auf allen Android-Homescreens zeigen.

