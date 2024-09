Android 16: Google trennt die Benachrichtigungen und Schnelleinstellungen vollständig – per Geste (Video)

Auch wenn das neue Betriebssystem Android 15 noch immer nicht ausgerollt worden ist, arbeitet man bei Google bereits am neuen Android 16, das im kommenden Jahr offenbar größere Veränderungen in einen der meistgenutzten Bereiche bringen soll: Die bisher kombinierte Ansicht von Benachrichtigungen und Systemeinstellungen soll aufgelöst und der Aufruf durch Gesten voneinander getrennt werden.



Google nimmt in jedem Jahr einige größere und viele kleinere Änderungen am Android-Betriebssystem vor, wobei auch die Bereiche der Benachrichtigungen und Schnelleinstellungen einem ständigen Wandel unterworfen sind. Es gab in den letzten Jahren keine Generation, in der es keine Änderungen im Umgang mit den Benachrichtigungen gegeben hat – das dürfte auch beim kommenden Android 16 der Fall sein. Doch diesmal wird nicht nur visuell gebastelt, sondern gleich der gesamte Bereich umgebaut.

Bisher ist es so, dass sich die Schnelleinstellungen und die Benachrichtigungen eine gemeinsame Oberfläche teilen. Durch das Herunterziehen der Leiste am oberen Bildschirmrand öffnet sich sowohl die Reihe der Schnelleinstellungen sowie darunter der Benachrichtigungen. Das ist historisch gewachsen, wobei sich die Aufteilung der Platzverhältnisse dynamisch bekanntlich dynamisch ändern kann.

Auf obigen Screenshots seht ihr die aktuelle Umsetzung und im unten eingebundenen Video die neue Variante, die sich in diesen Tagen erstmals im Android-Projekt gezeigt hat. Es handelt sich um eine Veränderung im sehr frühen Stadium.









Zwei Finger für die Schnelleinstellungen

Im aktuellen Testlauf ist es so, dass sich die Benachrichtigungen wie bisher durch einen Swipe vom oberen Bildschirmrand aufrufen lassen. Diese erhalten nun den gesamten Platz für sich und müssen sich die Oberfläche nicht mit den Schnelleinstellungen teilen. Denn diese sind vollständig aus dem Bereich verschwunden und auch nicht über eine Verknüpfung oder einen Swipe erreichbar. Stattdessen müssen sie mit einer veränderten Geste aufgerufen werden.

Um die Schnelleinstellungen aufzurufen, müssen zwei Finger gleichzeitig vom oberen Displayrand nach unten geswiped werden. Es öffnen sich die Schnelleinstellungen in gewohnter Form, aber eben ohne die Benachrichtigungen. Durch diese Trennung wird erreicht, dass beide Bereiche mehr Platz erhalten und sich somit auch ohne nachträgliches Herunterziehen entfalten können.

Grundsätzlich ist das sicherlich eine gute Idee, doch die Geste mit dem doppelten Swipe steht der einfachen Zugänglichkeit sicherlich entgegen. Eine Einhandbedienung könnte abenteuerlich bis unmöglich werden.

