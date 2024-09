Pixel Watch: So lange wird Google die Smartwatches mit Updates versorgen & Pixel Feature Drops für Wear OS

Google hat mittlerweile drei Generationen der Pixel Watch auf den Markt gebracht und dabei sowohl funktionell als auch in puncto Hardware-Komponenten an vielen Stellen nachgelegt. Mit steigender Popularität der Google-Smartwatches spielen natürlich auch Updates eine große Rolle. Wir zeigen euch, wie lange eure Pixel Watch noch mit Updates versorgt wird und welche weiteren Aktualisierungen zu erwarten sind.



Updates sind bei Android-Smartphones seit jeher heikles Thema und leider hat sich diese Thematik auch auf die Ableger, wie etwa die Smartwatches, übertragen. In den letzten Jahren haben sich weder die Hersteller noch Google mit Ruhm bekleckert, denn Updates waren oftmals praktisch nicht existent oder so enorm verzögert, dass selbst beim Rollout keine Freude aufgekommen ist. Was aber auch daran lag, dass Google selbst die eigenen Partner nicht immer ausreichend bis gar nicht über WearOS informiert hat. Wie dem auch sei, mit dem Googles Pixel Watch-Einstieg sollte sich einiges zum Besseren wenden.

Google Pixel Watches erhalten regelmäßig Softwareupdates, u. a. mit verbesserter Sicherheit, neuen Funktionen, Betriebssystemupdates und Fehlerkorrekturen. Softwareupdates umfassen Sicherheitsupdates für Google Pixel Watch sowie Feature Drops und andere Softwareupdates.

Drei Jahre Software-Updates

Auf einer Support-Seite zeigt Google transparent, wie lange mit Updates für die Smartwatches zu rechnen ist. Bei der Pixel Watch läuft die Update-Garantie noch bis Oktober 2025, die Pixel Watch 2 endet im Oktober 2026 und für die brandneue Pixel Watch 3 kommen die letzten Updates im Oktober 2027. Das gilt sowohl für Betriebssystem-Updates als auch für die auf den Smartwatches noch nicht so breit ausgeprägten Sicherheitsupdates oder Bugfixes.

Hoffnungen, dass man die Updates ähnlich lang anbietet wie bei den Smartphones, haben sich damit zumindest für die aktuellen Generationen zerschlagen. Das ist etwas enttäuschend, aber vielleicht können wir uns daran klammern, dass man von „mindestens“ spricht und diesen Zeitraum jederzeit verlängern kann.









Jedes Jahr ein neues Wear OS

Es soll es jedes Jahr eine neue Wear OS-Version geben, so wie man das schon von Android kennt. Man wird also eine Regelmäßigkeit hereinbringen und will mit neuen Smartphone-Funktionen mithalten. Das spricht dafür, dass ein neues Wear OS jährlich erst nach einem neuen Smartphone-Android veröffentlicht wird. Die erste Pixel Watch ist mit Wear OS 3.x gestartet, hat derzeit 4.x und wird schon bald das Update auf 5.x erhalten.

Pixel Feature Drops

Zusätzlich zu den jährlichen Updates soll es auch auf den Smartwatches regelmäßig quartalsweise Aktualisierungen geben. In den letzten zwei Jahren waren die Smartwatches in den meisten Fällen ein Teil des Feature Drop-Pakets, wenn auch deutlich weniger aufregend und umfangreich als bei den Smartphones.

Bleibt abzuwarten, ob und wann Google diese drei Jahre um einen (im Vergleich zu den Smartphones) angemesseneren Zeitraum verlängert. Denn der Update-Stillstand ist enttäuschend.

Letzte Aktualisierung am 24.08.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!