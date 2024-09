Google Gemini: Neue KI-Erweiterungen bringen starke Möglichkeiten – Google gibt fünf Workspace-Tipps

Google hat der KI-Plattform Gemini vor einigen Monaten ein großes Update spendiert, mit dem sich der Funktionsumfang deutlich ausbauen lässt – nämlich mit den Erweiterungen. Schon in den letzten Wochen hat man den Umfang weiter ausgebaut und um die Nutzer erst einmal ins Boot zu holen, gibt es einige Tipps und Anregungen, wie sich dieses Feature nutzen lässt.



Mit den noch recht jungen Gemini-Erweiterungen kann der KI-ChatBot neben Google Maps, Hotels, Flugsuche und YouTube auch auf Google Workspace und dessen angebundene Apps zugreifen. Damit lässt sich Google Drive, Google Docs und auch GMail als Datenquelle heranziehen, zu der ihr Gemini Fragen stellen und Aufgaben mitgeben könnt. Derzeit ist das noch so umgesetzt, dass Gemini diese Anfrage an die Erweiterung weitergibt und dann deren Antwort ausspuckt. Eine wirklich tiefe Integration und Kombinatorik gibt es noch nicht, dürfte aber wohl bald folgen.

Zum Start hat Google verraten, wofür ihr diese Funktion mit dem damals zur Verfügung stehenden Funktionsumfang (der kaum gewachsen ist) nutzen könnt. Zuerst ist die Zusammenfassung von E-Mails zu erwähnen, die es zuvor schon in der GMail-App mit aktivierten KI-Funktionen gegeben hat. Ihr könnt euch eine einzelne oder auch mehrere E-Mails zusammenfassen lassen. Außerdem könnt ihr euch Antworten auf die einzelnen E-Mails vorschlagen lassen.

Ihr könnt Gemini in Kombination mit Google Maps und anderen Datenquellen aber auch danach fragen, wohin ihr am Wochenende oder in der nächsten Zeit reisen könnt. Fragt Gemini doch einfach, wo das Wetter zu einer bestimmten Zeit sehr gut ist und ihr werdet entsprechende Vorschläge erhalten. Solltet ihr dann direkt die Koffer rausholen, kann euch Gemini eine Packliste vorschlagen oder auch Ausflüge und Tagesabläufe planen.









Aber Gemini kann auch beim Brainstorming behilflich sein. Habt ihr viele Gedanken in eine Google Docs-Datei oder eine E-Mail geschrieben, dann kann Gemini jetzt darauf zugreifen, die Gedanken und Stichpunkte für euch ordnen und daraus „ein rundes Ding“ machen. Bei Bedarf lässt sich das auch direkt zu einer neuen E-Mail zusammenfassen, die vielleicht an Partner gesendet werden kann, mit denen man an diesem Projekt arbeitet.

Gemini bietet außerdem die Möglichkeit, komplizierte Themen zu erklären oder euch bei der Weiterbildung in einem bestimmten Punkt zu helfen. Lasst euch einfach ganze Themenbereiche erklären, Schulungsunterlagen zusammenstellen, Wörter definieren und mehr. Und wer die Textform zu anstrengend findet, kann sich auch passende YouTube-Vidoes vorschlagen lassen. Weiterhin kann GMail Notizen mit Stichpunkten für euch erstellen, in denen alles Wichtige dazu zusammengefasst ist.

Außerdem kann Gemini für euch auch ein Event planen. Legt einfach die Rahmenbedingungen fest und ihr erhaltet Vorschläge, Event-Strukturen, passende Locations auf der Karte und vieles mehr. Gemini fasst alle eure Inputs zusammen und plant bei Bedarf auch Zeiten, benötigte Utensilien und mehr. Wie ihr die Gemini-Erweiterungen aktivieren könnt, erfahrt ihr ausführlich in diesem Artikel.

[Google-Blog]