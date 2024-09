Pixel Watch 3: Kein Update-Fortschritt – Google versorgt die neuen Smartwatches für drei Jahre mit Updates

Google wird in Kürze die Pixel Watch 3 auf den Markt bringen, die bereits ausführlich vorgestellt worden ist – doch ein nicht ganz unwichtiges Detail hatte man zunächst ausgelassen. Jetzt hat man offiziell verkündet, wie lange die neue Smartwatch mit Software-Updates versorgt werden wird und in diesem Bereich gibt es sicherlich beim einen oder anderen eine Enttäuschung.



Die Pixel Watch ist in der dritten Generation angekommen und hat so manche Schwachstelle der beiden Vorgänger behoben, doch an einer Baustelle hat man nach wie vor keine Änderungen vorgenommen – nämlich bei der Dauer der garantierten Wear OS-Updates. Wie das Unternehmen jetzt im offiziellen Support-Dokument verraten hat, wird auch die Pixel Watch 3 mit drei Jahren Software-Updates versorgt. Das bedeutet für die dritte Generation, dass diese bis Oktober 2027 Aktualisierungen erhalten wird.

Während Google bei den Pixel-Smartphones einige Jahre lang einen Unterschied zwischen Betriebssystem- und Sicherheitsupdates gemacht hat (und damit aktuell für Verwirrung sorgt), gibt es bei der Smartwatch nur die Software-Updates. Es ist daher nicht gesagt, dass es die jährlichen Wear OS-Updates gibt, sondern einfach nur funktionelle und Sicherheitsupdates. Im Support-Dokument heißt es dazu, dass es „Softwareupdates umfassen Sicherheitsupdates für die Google Pixel Watch sowie Feature Drops und andere Softwareupdates.“. Die Wear OS-Updates sind somit nur die „anderen Softwareupdates“.

Warum Google nicht auch bei der Smartwatch auf längere Updates setzt, lässt sich nicht sagen. Zumindest fünf Jahre, wie bei der Konkurrenz aus Cupertino, sollten es aufgrund der sieben Jahre Smartphone-Updates schon sein.

