Pixel-Smartphones: Google spendiert längere Updates – erstes unerwartetes Update für Pixel 6-Nutzer

Google garantiert für alle Pixel-Smartphones mehrjährige Updates, die allen Nutzern zuverlässige Betriebssystem-Aktualisierungen sowie Sicherheitsupdates bringen. Mit den Pixel 6-Smartphones stehen nun die ersten Tensor-Geräte am Ende ihrer Lebenszeit und es sieht ganz danach aus, dass sich Google erstmals spendabel zeigt und über die garantierte Zeit hinaus Updates ausliefert. Gut möglich, dass das Ende noch lange nicht erreicht ist.



Wer sich ein Pixel 8- oder Pixel 9-Smartphone kauft, muss sich um das Thema Updates keinerlei Gedanken mehr machen. Denn mit ganzen sieben Jahren garantierten Updates und vollem Support dürften nur die wenigsten Nutzer an diese Grenze stoßen. Und selbst wenn, hat man nach sieben Jahren mit demselben Smartphone sicherlich andere Sorgen als ausbleibende neue Features, die auf der (zum zukünftigen Zeitpunkt) schwachen Hardware ohnehin keinen Spaß machen. Wir sprechen hier immerhin von Updates bis weit in die Jahre 2030 und 2031 hinein. Bei den Vorgängern sah das noch ein bisschen anders aus.

Mit den Pixel 6-Smartphones kommen in Kürze die ersten Tensor-Geräte an das vorläufige funktionelle Ende ihrer Lebenszeit. Denn Googles Update-Garantie für Android läuft im Oktober 2024 aus. Sicherheitsupdates gibt es noch bis Oktober 2026, aber mit funktionellen Neuerungen sollte man nicht mehr rechnen und sich über jedes neue Feature daher freuen. Ausgehend von dieser Logik ist es so, dass das kommende Android 15 QPR1 nicht mehr auf die Pixel 6-Smartphones ausgerollt wird. Denn es wird erst im Dezember 2024 veröffentlicht.

Dennoch sind die Pixel 6-Smartphones Teil der unterstützten Geräte des Beta-Programms und werden somit garantiert das Update im Dezember erhalten. Zwei Monate nach Ablauf der versprochenen Frist. Das wäre aller Ehren wert, aber zwei Monate sind auch nichts, das man überschwänglich feiern muss. Doch Beobachter erwarten nun, dass das lediglich der erste Schritt ist und noch weitere QPRs sowie vielleicht auch große Android-Versionen warten.









Pixel 6 mit Android 16 und Android 17?

Eigentlich wäre beim Pixel 6 mit Android 15 Schluss, das hat Google von Anfang an offen kommuniziert. Doch die getrennte Laufzeit von OS-Updates und Sicherheitsupdates kann für Googles Entwickler zur Herausforderung werden und unnötigen Aufwand erzeugen. Technisch versierte Beobachter sind daher der Meinung, dass es für Google einfacher ist, Android 16 und Android 17 auf das Pixel 6 zu portieren, als noch zwei Jahre lang Sicherheitsupdates für das Pixel 6 mit dem (in Zukunft) veralteten Android 15 zu entwickeln. Und da ist sicherlich etwas dran.

Kein Nutzer wird sich beschweren, wenn Google zusätzliche Monate oder gar Jahre dranhängt, daher kann Google das natürlich jederzeit tun. Die getrennten Update-Versprechen waren wohl eher keine gute Idee, sodass man diese jetzt elegant durch längere Updates umschifft. Denn während bei früheren Pixel-Generationen eine gewisse Abhängigkeit von Komponentenlieferanten bestand – allen voran Qualcomm – hat Google mit den ersten Tensor-Geräten die volle Kontrolle. Wenn das Tensor-Team (das im Nachbarbüro sitzt) die Tensor G1-Updates um zwei Jahre verlängert, ist es auch für das Pixel-Team ein Leichtes.

Google wird sich vermutlich nicht zu dem Thema äußern und auch keine zwei Jahre zusätzliche Updates versprechen, denn das wäre wieder eine Verpflichtung. Als Pixel 6-Nutzer sollte man diese Bonuszeit einfach genießen und sich jedes Quartal freuen, wenn es wieder ein Update gibt.