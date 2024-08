Pixel Update: Exklusive App-Downloads, Android 15-Verzögerung, neue KI-Features, Root-Blockade und mehr

Die letzte Pixel-Woche im August geht zu Ende und hat uns auch diesmal wieder sehr viele interessante Informationen gebracht. Es gab neue Ankündigungen, Verzögerungen, viele interessante Einblicke, exklusive Downloads und einiges mehr. Wir blicken wie üblich auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update zu einer schnellen Übersicht zusammen.



Die letzten sieben Tage waren rund um die Pixel-Smartphones und das erweiterte Pixel-Portfolio auch diesmal wieder sehr interessant, denn wir konnten euch sehr viele Informationen rund um die neuen Produkte liefern, Downloads anbieten, aber auch interessante Einblicke geben. Es war wieder viel los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Google im Update-Dilemma?

Google versorgt die Pixel-Smartphones mittlerweile so lange und so umfangreich mit Updates, das es für die Nutzer kaum einen Grund gibt, sich alle paar Jahre ein neues Gerät zu kaufen. Andersherum sind es genau diese Updates, die als Kaufargument gelten. Ist Google im Update-Dilemma?

» Pixel-Updates bringen Google ins Update-Dilemma

So ist die Pixel 9-Kameraleiste entstanden

Die Pixel 9-Smartphones haben eine sehr auffällige Kameraleiste, die weit und deutlich aus dem Gehäuse heraussteht. Jetzt äußert sich der Designer dazu, was er sich bei dieser Konstruktion gedacht hat.

» Pixel 9-Designer äußert sich zur Kameraleiste









Pixel Watch: So funktioniert ‚Loss of Pulse‘

Das Pixel Watch 3-Team erklärt, wie die neue Funktion ‚Loss of Pulse‘ funktioniert, mit der die Smartwatch einen Herzstillstand zuverlässig erkennen und darauf entsprechend reagieren kann.

» So erkennt die Pixel Watch 3 einen Herzstillstand

Pixel 9 Pro-Vorbesteller erhalten faltbare Leinwand

Wer in einigen asiatischen Ländern ein Pixel 9 Pro vorbestellt, erhält eine kostenlose faltbare Leinwand mit interessanten Konstruktionszeichnungen. Angeblich handelt es sich dabei um Originalzeichnungen.

» Google schenkt allen Pixel 9-Vorbestellern eine faltbare Leinwand

Zehn neue Klingeltöne für die Pixel-Smartphones

Google spendiert den Pixel-Smartphones auch in der neunten Generation neue Töne. Es gibt vier neue Klingeltöne und sechs neue Signaltöne für die Smartphones.

» Pixel-Smartphones erhalten zehn neue Klingeltöne

Neue Google Pixel-Apps zum Download

Wir bieten euch sowohl die neue Pixel Wetter-App als auch die Pixel Screenshots zum Download an, die derzeit nur exklusiv für die Pixel 9-Geräte angeboten werden. Per Download können diese in eingeschränkter Form auf allen Android 14-Smartphones genutzt werden.

» Google Wetter und Pixel Screenshots zum Download

Google Fotos: Das ist der neue Pixel Superzoom

Mit Zoom Enhance bringt Google einen neuen Superzoom auf die Pixel-Smartphones. Dieser ermöglicht es, auch bei bestehenden älteren Fotos etwas weiter als gewohnt zu zoomen – und das bei steigender Qualität.

» Das ist der neue Superzoom der Pixel-Smartphones









Wird es ein Pixel 9a geben?

Hinter dem Pixel 9a steht ein großes Fragezeichen und es gibt einige Punkte, die gegen den Release des neuen Smartphones sprechen. Hier findet ihr alle Argumente gegen das Smartphone.

» Darum könnte es kein Pixel 9a geben

Pixel 9 Wallpaper Download

Wir bieten euch alle Pixel 9 Hintergrundbilder zum Download an. Es gibt einen ganzen Schwung an neuen Wallpapern, die in unterschiedlichsten passenden Farben angeboten werden.

» Alle Pixel 9-Wallpaper zum Download

Verlängert Google die Pixel-Updates?

Obwohl die Pixel 6-Smartphones schon im Oktober aus der Update-Garantie für Android-Updates herausfallen, werden diese mindestens bis Dezember 2024 Aktualisierungen erhalten. Gut möglich, dass Google noch mehr Zeit drauflegt.

» Google könnte Update-Zeitraum der Pixel-Smartphones verlängern

Googles ‚Add Me‘ revolutioniert das Gruppenselfie

Die neue Google Kamera-Funktion ‚Add Me‘ revolutioniert durch clevere KI-Tricks das Gruppenselfie. Wir zeigen euch, wie das Ganze funktioniert.

» Das ist Googles neue ‚Add Me‘-Funktion









Pixel 9a zeigt sich erstmals

Es gibt einen ersten Leak zum Pixel 9a. Das Smartphone zeigt sich auf einem angeblich echten Foto des Geräts, wobei darüber aber noch ein großes Fragezeichen zu setzen ist. Denn man verabschiedet sich wohl vollständig von der Kameraleiste, was in vielerlei Hinsicht eher unwahrscheinlich ist.

» Ist das das Pixel 9a?

Pixel 9 Pro Fold im Unboxing

Es gibt ein erstes Unboxing des Pixel 9 Pro Fold. Dieses ist vor allem deswegen interessant, weil Google das Smartphone erstmals im aufgeklappten Zustand in den Karton packt.

» Pixel 9 Pro Fold ist überraschend verpackt

Android 15 startet spät auf Pixel-Smartphones

Obwohl Android 15 bereits fertig entwickelt ist, wird Google das neue Betriebssystem nicht vor Oktober auf die Pixel-Smartphones ausrollen. Das hat man jetzt durch ein offizielles Update-Statement bestätigt.

» Google bestätigt späten Android 15-Start

Smartphone Rooten blockiert Pixel 9 KI-Funktionen

Wer sein Smartphone Rooten möchte, kann das in vielen Fällen tun – das gilt auch bei den Pixel 9-Geräten. Allerdings solltet ihr davon Abstand nehmen, denn ein gerootetes Smartphone verliert den Zugang zu vielen exklusiven KI-Funktionen.

» Darum solltet ihr euer Pixel 9 nicht Rooten









Pixel Hintergrund und Stil erhält neues Design

Die Wallpaper & Style-App der Pixel-Smartphones erhält in Kürze eine neue Oberfläche. Diese zeigt sich jetzt in aufgeräumterer Form auf vielen Screenshots.

» Pixel Wallpaper und Style erhält neue Oberfläche

Pixel Reparaturanleitungen zum Download

Wer sein Pixel 9-Smartphone irgendwann einmal selbst reparieren möchte, kann das tun. Denn Google hat nun sehr ausführliche und detaillierte Reparaturanleitungen für alle vier Smartphones veröffentlicht. Diese können kostenlos heruntergeladen werden.

» Pixel-Anleitungen zur Smartphone-Reparatur zum Download

