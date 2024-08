Pixel-Smartphones: Neue Oberfläche für Hintergrund und Stil zeigt sich – bringt mehr Struktur (Video)

Auf den Pixel-Smartphones befindet sich die vorinstallierte App Wallpaper & Style bzw. Hintergrund & Stil, mit der sich sowohl das Hintergrundbild des Homescreens als auch des Sperrbildschirms austauschen und einiges mehr anpassen lässt. Jetzt zeigt sich ein neues Design für diese App, das schon bald im Zuge eines nächsten großen Updates ausgerollt werden dürfte.



Die Android-App zum Austausch des Hintergrundbilds dürfte vielen Pixel-Nutzern bereits begegnet sein, denn mit dieser kann nicht nur der Wallpaper gewechselt, sondern auch der Stil des Smartphones angepasst, der Sperrbildschirm verändert und einiges mehr ausgetauscht werden. Am Funktionsumfang der App wurde in den letzten Jahren nur geringfügig geschraubt, doch jetzt steht ein größerer Umbau vor der Tür, der per Teardown bereits aktiviert werden konnte.

Im obigen Video könnt ihr die aktuell genutzte Oberfläche sowie das neue Design im direkten Vergleich sehen. Es sind zunächst keine neuen Funktionen vorhanden, aber die App erhält etwas mehr Struktur und macht es den Nutzern damit leichter, die passende Option zu finden. Vielleicht öffnet es aber auch den Weg, um zukünftig noch mehr Funktionen und Anpassungsmöglichkeiten in die App zu bringen. Auch dabei könnte der Blick erneut Richtung KI gehen, die vielleicht nicht nur neue Hintergrundbilder erstellen kann.

Aktuell kann das Ganze nur per Teardown über versteckte Schalter aktiviert werden. Es wäre aber auch ein Kandidat für das kommende Android 15-Update, vielleicht auch mit Pixel Feature Drop oder einer größeren Update-Runde im Rahmen des ersten großen Pixel 9-Updates.

