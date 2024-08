Android 15: Google bestätigt späten Rollout auf die Pixel-Smartphones – Update kommt nicht vor Oktober

Das Warten auf Android 15 geht tatsächlich in die Verlängerung und wird sich bis in den übernächsten Monat ziehen: Google hat jetzt offiziell bestätigt, was vor einigen Stunden noch als Gerücht aus gut informierter Quelle bekannt geworden ist. Das neue Betriebssystem Android 15 wird nicht vor Oktober auf die Pixel-Smartphones ausgerollt.



Wir hatten schon heute früh über das verzögerte Android 15 für die Pixel-Smartphones berichtet und jetzt hat Google es durch eine Zusatzinformation im Changelog offiziell gemacht: Nutzer werden darüber informiert, dass sie ein OTA-Update ignorieren sollen, wenn sie die neue Android 15 Stable erhalten möchte, die im Oktober ausgeliefert wird. Auf dem folgenden Screenshot könnt ihr den wichtigen Hinweis sehen:

Und damit ist es tatsächlich so, dass zwischen der letzten Beta von Mitte August bis zum erwarteten und jetzt offiziell angekündigten Rollout Mitte Oktober ganze zwei Monate vergehen. Was Googles Entwickler noch so lang tun, denn immerhin wurde schon zuletzt von der „wirklich letzten Beta“ gesprochen, bleibt wohl deren Geheimnis. Sollte die vorherige Quelle recht behalten, soll das stabile Android 15 schon in der kommenden Woche veröffentlicht werden – es bleibt nur der Rollout auf die Pixel-Smartphones aus.

Wir werden vermutlich weder jetzt noch in Zukunft eine Information erhalten, warum es zu dieser Verzögerung kommt. Vielleicht sollte auch Google getrennte Betas für das Standard-Betriebssystem und die Pixel-Version einführen, um selbst Druck herauszunehmen.

