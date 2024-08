Android 15: Rollout auf die Pixel-Smartphones verzögert sich um mehrere Wochen – nicht vor Oktober (Bericht)

Viele Pixel-Nutzer warten darauf, dass Google die finale Version von Android 15 veröffentlicht und in den Rollout bringt – doch das wird wohl noch länger dauern als bisher vermutet. Eine normalerweise sehr gut informierte Quelle will nun erfahren haben, dass Google Android 15 nicht vor Mitte Oktober auf die Pixel-Smartphones ausrollen wird. Das vorgezogene Pixel-Event rächt sich erneut.



Eigentlich war Google in diesem Jahr mit Android 15 gut im Zeitplan unterwegs, denn man konnte alle geplanten Releases einhalten und hat sogar noch das eine oder andere Zwischen-Release eingebaut. Spätestens seit der Veröffentlichung der letzten Beta 4.2 wartet die Pixel-Welt auf den Release des neuen Betriebssystems, doch das wird wohl noch länger auf sich warten lassen. Die ursprünglich erwartete Veröffentlichung im August ist ohnehin nicht mehr zu halten.

Laut Android Authority soll Google zwar schon in der nächsten Woche das finale Android 15 freigeben, den Rollout auf die Pixel-Smartphones aber nicht vor Oktober planen – die Rede ist gar von Mitte Oktober. Über die Gründe für diese Verzögerung kann man nur spekulieren, denn Google hat weder in diesem Jahr noch in den Vorjahren verlässliche Angaben zum jeweiligen großen Android-Release gemacht. Gut möglich, dass andere Smartphone-Hersteller Google noch mit dem Rollout überholen werden. Obwohl, wenn wir an Samsungs mehrfach verschobene Android 15 Beta denken…

Erst vor wenigen Tagen wurde die erste Android 15 QPR1 Beta veröffentlicht, die bereits auf allen Pixel-Smartphones mit Ausnahme der neuen neunten Generation nutzbar ist. Sollte Google tatsächlich erst Mitte Oktober das finale Android 15 ausrollen, wird es dazwischen mutmaßlich eine oder gar zwei weitere QPR-Betas geben.

