Pixel 9 Pro Fold: Googles neues Foldable im Unboxing – wird diesmal aufgeklappt geliefert (Galerie)

Google wird in wenigen Tagen das Pixel 9 Pro Fold auf den Markt bringen, das vor genau zwei Wochen vorgestellt wurde und sich recht deutlich vom Vorgänger abhebt. Wie ein schnelles Unboxing des faltbaren Smartphones jetzt zeigt, beginnt das schon bei der Verpackung des Geräts: Denn in diesem Jahr werden die Nutzer beim Auspacken von einem aufgefalteten Gerät begrüßt.



Unboxings sind meiner persönlichen Meinung nach in den meisten Fällen nicht wirklich spannend, denn schlussendlich ist es nur ein Karton mit einem Gerät. Spannend wird es erst, wenn sich bestimmte überraschende Dinge in der Verpackung befinden, wenn überraschend etwas nicht mitgeliefert wird oder der Karton in irgendeiner Form weiter verwendet werden kann. Beim neuen Pixel 9 Pro Fold ist es jetzt so, dass das Gerät selbst die Überraschung ist.

Denn in diesem Jahr befindet es sich in aufgeklapptem Zustand im Karton. Klingt im ersten Moment merkwürdig, ergibt aber in mehrfacher Hinsicht Sinn. Wie ihr auf den Bildern sehen könnt, ist der Karton dadurch deutlich flacher und es dürften somit mehr Geräte gestapelt auf eine Palette oder sonstige Verschiffungsform passen. Natürlich ist der Karton etwas größer, aber eben flacher. Das Kabel sowie einige weitere Dinge befinden sich unter dem Gerät.

Der zweite positive Aspekt dieser Form findet eher im Kopf der Nutzer statt und beginnt damit schon beim Auspacken. Denn es zeigt, dass das Smartphone auch aufgeklappt nicht (mehr) empfindlich ist. Einige Nutzer behandeln das Foldable im aufgeklappten Zustand wohl wie ein rohes Ei, aus Angst, das Scharnier zu überdehnen. Zumindest im ersten Moment und vielleicht auch nachhaltig nimmt Google dem den Wind aus den Segeln.









