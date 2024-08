Google Tasks: Neue Navigation mit Floating Action Button wird ausgerollt – ersetzt die bisherige Leiste

Android-Nutzer können, im Gegensatz zu Desktopnutzern, schon seit Jahren Google Tasks zur gleichnamigen Aufgabenverwaltung nutzen, die sich bisher weniger unbedingt durch eine umfangreiche Funktionalität ausgezeichnet hat. Das könnte sich bald ändern, denn jetzt wird eine flexiblere Oberfläche mit Floating Action Button für alle Nutzer ausgerollt. Dieser ersetzt die bisher genutzte Navigationsleiste.



Bei Googles UI-Designern gibt es in diesen Monaten einiges an Rotation bei der Navigation innerhalb der Apps, denn an vielen Stellen wird munter zwischen FAB, Navigationsleiste am unteren Rand oder gar klassischem Hamburger-Menü gewechselt. Jetzt kommt das auch bei Google Tasks an, denn nach einem Testlauf in den letzten zwei Monaten zeigt sich jetzt bei vielen Nutzern ein Floating Action Button, der gemeinsam mit anderen Karten die bisher genutzte Navigationsleiste am unteren Rand ersetzt.

SCREENSHOTS

Im unten eingebundenen Video sowie auf obigen Screenshots könnt ihr den Floating Action Button im Einsatz sehen. Ein Tap auf den Button öffnet die Ansicht zur Erstellung einer neuen Aufgabe, so wie man das von einem FAB erwarten würde. Die weiteren bisher am unteren Rand platzierten Funktionen sind an anderer Stelle in die Oberfläche gewandert. Es ist für Google-Verhältnisse eine etwas größere Änderung notwendig, sodass es nicht verwunderlich ist, dass man das Ganze schon vorab für mehrere Monate getestet hat.

Solltet ihr das Design also schon seit längerer Zeit nutzern oder immer wieder einmal gesehen haben, seid ihr nicht allein. Nun war der Testlauf erfolgreich, es wurden vielleicht minimale Anpassungen vorgenommen und das Ganze geht in den Rollout.









Neue Oberfläche im Video

Es wird sicherlich einige Tage benötigen, bis man sich als Nutzer an die neue Oberfläche und die vielen verschobenen Funktionen gewöhnt hat. Aber für die Zukunft von Google Tasks mit weiteren Neuerungen ist es der richtige Weg. Damit dürften die Designer wohl auch die Tür für eine tiefere KI-Integration öffnen, so wie sie gerade erst für Google Keep ausgerollt wurde.

Das Update wird mit der Version 2024.08.05.x für alle Android-Nutzer ausgerollt. Es handelt sich um ein serverseitiges Update, das nur für Android und noch nicht für iOS ausgerollt wird.

» Google Keep: Künstliche Intelligenz verfasst jetzt ganze Listen – generative KI für die Notizen-App ist da

[Android Authority]